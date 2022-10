One Piece : deux énormes erreurs repérées dans le chapitre 1062, Eiichiro Oda s'excuse

C'est un fait, Eiichiro Oda est un génie. Depuis 1997, année du lancement de One Piece, le mangaka ne cesse de nous impressionner avec la maitrise de son récit et son imagination débordante quand il s'agit de créer de nouveaux personnages et des twists inattendus. Dernier en date ? La double révélation autour de Vegapunk qui a fait exploser le cerveau de tous les fans.

Eiichiro Oda piégé par sa propre imagination

Malheureusement, même les génies font parfois des erreurs et le papa de Luffy s'est laissé aller à deux énormes boulettes lors du chapitre 1062 publié ce lundi 10 octobre 2022 dans le Weekly Shonen Jump n°45 (disponible en simultrad gratuitement sur Manga Plus). Mais tout d'abord, un petit peu de contexte.

Dans ce chapitre, il a été révélé par Oda que Vegapunk n'était pas la jeune femme apparue dans le chapitre 1061, mais une multitude de personnages. En effet, le scientifique a réussi l'exploit de diviser son corps astral à travers six satellites (des robots) qui se partagent ainsi sa personnalité. Au programme ? Il y a donc Vegapunk n°1 aka Shaka qui représente la logique, Lilith (n°2) qui représente le mal, Edison (n°3) qui représente le flair, Pythagoras (n°4) qui représente la sagesse, Atlas (n°5) qui représente la colère et Yoke (n°6) qui représente le désir.

Deux boulettes dans le même chapitre de One Piece

Un véritable casse-tête pour réussir à retenir tous les noms, numéros et caractéristiques associés à chacun ? Absolument. La preuve, même Eiichiro Oda a réussi à s'emmêler les pinceaux au moment de dessiner ce chapitre. Comme on a pu le découvrir au cours de la page 15 au moment de la présentation officielle d'Atlas, le mangaka s'est trompé de numéro en lui associant le 6 alors qu'elle est bien censée être le 5. Un fail embarrassant, d'autant plus qu'il n'était malheureusement pas le seul du chapitre.

Visiblement fatigué par la charge de travail qui s'impose à lui depuis plusieurs semaines alors qu'il prépare l'arc final de One Piece, l'auteur a également fait une petite erreur lors de la page 17, durant la mise en scène d'un nouveau Kuma Séraphin. Là où ce dernier est logiquement censé avoir les cheveux blancs, comme tous les cyborgs issus de cette unité, ce nouveau robot est étonnamment apparu à l'image avec... des cheveux noirs. Une incohérence sans gravité, mais qui n'a pas échappé à certains fans qui se sont rapidement demandés si cela cachait une théorie sur la suite.