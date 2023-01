Après son énorme succès sur Netflix, ce film pourrait rafler toutes les plus grosses récompenses cette année

Un film allemand pourrait bien devancer le meilleur du cinéma 2022

Depuis quelques semaines, tout le monde ne parle que de deux films sur Netflix : A couteaux tirés 2 - Glass Onion avec Daniel Craig et The Pale Blue Eye porté par Christian Bale. Pourtant, si ces deux créations originales de la plateforme sont effectivement incroyables et méritent que l'on se jette dessus, c'est un autre de ses projets qui pourrait prochainement repartir avec toutes les récompenses possibles.

Le 28 octobre 2022, Netflix mettait en ligne A l'Ouest, rien de nouveau, une adaptation du célèbre roman éponyme d'Erich Maria Remarque, signé du réalisateur Edward Berger. De quoi s'agit-il ? D'un film de guerre historique qui nous ramène en 1917, durant la Première Guerre mondiale, et qui nous plonge au coeur d'une histoire saisissante et bouleversante mise en scène sur le front allemand.

On y suit tout simplement le parcours de Paul Bäumer, un jeune homme qui s'engage volontairement dans l'armée allemande, accompagné de deux amis. D'abord plein d'espoir et persuadé d'aider son pays dans une cause qu'il considère comme légitime, le soldat va rapidement déchanter en découvrant la terrible réalité des tranchées et le véritable envers du décor de cette guerre.

Une multitude de récompenses à venir ?

Or, s'il s'agit ici d'un film allemand, porté par des acteurs allemands et tourné en allemand, A l'Ouest, rien de nouveau vient de créer la sensation... en Angleterre. La raison ? Le film vient tout simplement d'être nommé dans 14 catégories différentes aux Bafta, l'équivalent des Oscars aux USA ou César en France, qui récompensent habituellement le meilleur du cinéma britannique. Et pas n'importe lesquelles avec notamment des citations en tant que "meilleur film" et "meilleur réalisateur".

Une situation historique - seul Tigre et Dragon avait fait aussi bien en 2000, totalement assumée par Krishnendu Majumdar, le président de la cérémonie. Interrogé par l'AFP, ce dernier a confessé qu'il voulait aider le public à ouvrir les yeux sur le reste du monde, "Nous, les membres des Bafta, nous disons au public 'vous n'avez pas à avoir peur des sous-titres'", tout en marquant le coup avec le parallèle évident vis-à-vis de la situation en Ukraine.

De facto, A l'Ouest, rien de nouveau - logiquement en tête des nominations, fait désormais partie des favoris pour cette édition 2023 des Bafta qui sera organisée le 19 février, et cette hype inattendue pourrait motiver d'autres événements à suivre le mouvement. Alors que l'Allemagne l'a déjà sélectionné comme représentant pour les Oscars 2023 pour "L'Oscar du meilleur film international", il n'est pas impossible que la plus prestigieuse des cérémonies lui donne une place encore plus importante en l'intégrant partout ailleurs. Une ouverture rare mais de plus en plus acceptée, comme on avait pu le voir en 2012 avec le film français The Artist ou encore en 2020 avec Parasite (Corée du Sud).

Un succès public et critique

Un succès fou qui a logiquement de quoi surprendre tant le film ne serait pas le premier à nous venir à l'esprit au cours d'une discussion sur l'année cinématographique 2022, mais qui n'a rien d'immérité. Là où cette édition des Oscars s'annonce ultra serrée avec The Whale, Elvis et The Fabelmans qui sont déjà au centre de tous les débats, il est important de rappeler qu'A l'Ouest, rien de nouveau a malgré tout su toucher tout le monde. D'abord le public qui lui a permis de squatter de nombreuses semaines le Top 10 de Netflix, mais également les critiques qui ont fait de ce film l'un des mieux notés de 2022 avec un score de 92% sur Rotten Tomatoes.

"Pour ceux qui n'auraient encore jamais vu de film de guerre, celui-ci devrait être leur premier", a écrit Ty Burr, tandis que Screen Zealots a partagé, "Ce film contient des scènes sanglantes et d'une violence extrême liées à la guerre qui se dévoilent nécessaires et jamais gratuites, nous rappelant avec force l'horrible réalité de la guerre". De son côté, IGN Movies a confié qu'il s'agissait "d'un rappel percutant, éreintant et brutal des horreurs dont est capable l'humanité, un sujet qui ne pourrait pas être plus actuel".