Le gros twist du film Glass Onion ? Le réalisateur ne l'aimait pas et voulait l'éviter, "Ca semblait être un énorme cliché"

Après l'incroyable succès de A couteaux tirés en 2019, Rian Johnson vient de dévoiler un nouvel épisode des aventures du détective Benoit Blanc (Daniel Craig) à travers le film Glass Onion, désormais disponible sur Netflix. Un Whodunit passionnant et extrêmement divertissant porté par un casting d'exception composé de Edward Norton, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr ou encore Kate Hudson, qui est notamment marqué par la mise en scène d'un énorme twist.

Le twist qui change tout dans Glass Onion

Dans cette histoire inédite, on y découvre un groupe d'amis du milliardaire Miles Bron (Edward Norton) + Benoit Blanc rejoindre ce génie de la tech sur son île privée pour une partie de Cluedo géante. Malheureusement, les retrouvailles sont source de règlements de comptes et de secrets dévoilés ponctués par la mort de l'un d'entre eux. Qui est le coupable ? Pourquoi ? Que cachent réellement ces personnages ? Tant de questions fascinantes qui prennent donc une dimension encore plus folle avec la découverte de ce fameux rebondissement.

A notre grande surprise, on y apprend qu'Andi (Janelle Monae) - l'ex-partenaire de Miles dépossédée par ce dernier de sa propre création, mais également invitée à la fête, a en réalité été tuée quelques jours plus tôt par le milliardaire après avoir retrouvé une preuve compromettante contre lui (note : Miles l'avait endormie avant de l'intoxiquer avec le gaz de sa voiture pour maquiller ça en suicide, mais il était parti avant de savoir si ça avait fonctionné). Surtout, c'est sa soeur jumelle, Helen, qui se fait passer pour elle sur l'île afin de découvrir la vérité sur ce meurtre. Elle est même conseillée par Benoit Blanc qu'elle a engagé avant cette opération infiltration.

Un rebondissement dont n'était pas fan... le scénariste/réalisateur

Un twist inattendu au milieu du film qui rabat toutes les cartes au niveau de l'intrigue, qui aurait pourtant pu ne jamais exister. Au détour d'une interview accordée à The Wrap, Rian Johnson a confessé qu'il n'était pas très fan de l'idée au moment de l'écriture. "Je ne voulais pas le faire, ça me semblait être juste un énorme cliché, a-t-il révélé. Je me disais, 'Est-ce que le public arrivera à me pardonner pour ça ?'". Difficile de lui donner tort tant ce trope de la jumelle est désormais à bannir des scénarios, à l'instar de celui du "c'était un rêve" ou "c'était un fantôme / une vision".

De fait, une question se pose : pourquoi a-t-il finalement accepté d'aller au bout du concept ? "Je trouve qu'on s'en est bien sorti parce que ce n'est pas quelque chose que l'on révèle à la fin en mode, 'Aha ! C'était une jumelle depuis le début' !, s'est-il enthousiasmé. Ca vient au contraire apporter une complication au milieu de l'histoire qui nous amène à des enjeux scénaristiques plus profonds."

Une fausse facilité scénaristique

Par ailleurs, il l'a par la suite détaillé, si ce twist à base de jumelles peut effectivement paraître simpliste et donc cliché au premier abord, il lui a malgré tout demandé énormément de travail pour réussir à le crédibiliser et à faire tenir son histoire avant la révélation.

"Le plus grand risque était surtout de faire la première moitié du film sans Helen. C'était comme si le premier film avait dû se faire sans l'introduction de Marta (Ana de Armas) durant la moitié de l'histoire, a confié le réalisateur. Ce qui m'inquiétait, c'était de savoir si les spectateurs allaient rester intéressés par ce groupe de mauvaises personnes jusqu'à ce que l'on dévoile enfin une personne à soutenir avec Helen."

On n'aimerait pas être son cerveau quand il devra réfléchir aux twists du potentiel troisième épisode de la saga. Bon courage à Rian Johnson pour la future crampe.