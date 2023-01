Avez-vous remarqué ce petit détail d'Avengers : Endgame qui pourrait être la clé de l'avenir du MCU ?

Un chiffre qui est en fait loin d'être anodin : il faisait déjà partie des comics originaux et fut brièvement évoqué par Mysterio dans Spider-Man : Far From Home. Le concept de "Terre 616" a été officialisé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et est lié au multivers. Comme nous l'avons découvert dans les dernières aventures de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), tous les événements dont nous avons été témoins jusqu'à présent dans le MCU se sont produits dans la version "616" de l'univers, qui serait l'"univers principal" de l'histoire.

La question est : ce panneau présent dans Avengers : Endgame a-t-il été mis là pour offrir aux fans un petit clin d'oeil amusant ? Ou servait-il déjà à annoncer les événements qui vont venir dans la phase 5 du MCU, avec la Saga du multivers ?

Décrits dans Spider-Man : No Way Home, dans Doctor Strange 2, et surtout dans les séries Loki et What If, les voyages entre les différents mondes qui attendent les héros de l'univers cinématographique de Marvel devraient atteindre un tout autre niveau dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, attendu en salles en France pour le 15 février 2023. Ainsi, ce ne serait pas un hasard si, dans Avengers : Endgame, le chiffre 616 était directement associé au personnage de Scott Lang.

