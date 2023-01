Netflix voulait un blockbuster et a payé une fortune pour le nouveau film de Christian Bale : un pari payant ?

Netflix n'a pas peur de dépenser de l'argent quand il sait qu'un titre a le potentiel de devenir l'un de ses plus grands succès. La plateforme de streaming l'a démontré il y a près de deux ans maintenant, quand, en mars 2021, elle a acquis les droits du nouveau "thriller" de Christian Bale, The Pale Blue Eyes. Le film, qui représente la troisième collaboration entre le célèbre acteur de The Dark Knight et du cinéaste Scott Cooper, est à disposition des abonnés depuis peu et c'est déjà un succès.

Une somme record

À l'époque, la plateforme au grand N a acquit le nouveau projet de Bale pour 55 millions de dollars sur le marché européen du film virtuel, un prix qui a ensuite été annoncé en grande pompe, puisqu'il représentait, selon Deadline, "le chiffre le plus élevé pour conclure un accord mondial au sein de l'EFM (European Film Market)" et qui s'était soldé en faveur de Netflix après un duel avec divers concurrents qui ne leur avaient pas facilité la tâche.

Adaptation du roman du même nom écrit en 2003 par Louis Bayard, The Pale Blue Eye est, selon ce qui était assuré au moment de l'annonce de l'achat, le film que Scott Cooper voulait faire depuis plus d'une décennie. Il relate l'histoire d'un détective réputé pour avoir résolu une série de meurtres qui ont eu lieu dans les années 1830 à l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Un personnage incarné par l'oscarisé Christian Bale, à nouveau sous les ordres de Cooper après leurs précédentes collaborations dans Les brasiers de la colère.

Un casting impressionnant

Le personnage de Christian Bale, d'ailleurs, n'est pas seul, mais a un assistant dont nous connaissons tous très bien le nom : un jeune détective absolument brillant à l'époque, attentif à chaque détail qui finira par devenir un auteur mondialement connu, Edgar Allan Poe, joué par Harry Melling, que l'on est ravi de retrouver après son rôle inoubliable dans la saga Harry Potter, dans laquelle il incarnait le désagréable Dudley Dursley. Au casting, on retrouve aussi Gillian Anderson, Lucy Boynton et Robert Duvall entre autres.

Le point de départ du chercheur Augustus Landor (Bale) est le suivant : un jeune homme a été retrouvé pendu dans une forêt près de l'Académie de West Point et plus tard, dans la pièce où l'autopsie a été pratiquée, quelqu'un a réussi à extraire son coeur. La possibilité qu'il s'agisse d'un meurtre rituel marque immédiatement des points pour Landor, mais les choses commencent à se compliquer lorsque de plus en plus de cadavres d'étudiants de l'académie commencent à apparaître.

Après quelques jours sur la plateforme de streaming, le nouveau film Netflix a reçu des critiques mitigées et n'est probablement pas la bombe à laquelle elle s'attendait lorsqu'elle a investi une somme record pour mettre la main sur le droits de la nouvelle collaboration Bale et Cooper. Pourtant, The Pale Blue Eyes s'est rapidement emparé du Top 1 des films les plus populaires de la plateforme, où il reste en tête depuis le 6 janvier.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine