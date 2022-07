"Il me faut un enfant métisse", la story idiote d'une candidate des Anges qui fait hurler les internautes

Depuis quelques heures, une candidate de télé-réalité se fait détruire sur Twitter après avoir posté une story sur laquelle on voit North West et Chicago West, les deux filles du couple star récemment divorcé Kim Kardashian et Kanye West. En effet, Jelena Dukic, qui a été révélée dans La revanche des ex sur NRJ12, avant d'exploser dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde 2, La Villa des coeurs brisés 4, Les Anges 11 ou Les vacances des Anges 4, a écrit : "Il me faut un enfant métisse" en légende.