"Il a perdu beaucoup de sang" : Jeremy Renner dans un état critique, nouveaux détails sur son accident

L'année 2023 a commencé par un choc pour tous les fans de Marvel. Ce lundi 2 janvier, on a appris que Jeremy Renner était hospitalisé dans un était "critique mais stable" suite à un accident survenu près de Reno dans le Nevada. Peu de détails étaient connus jusqu'à présent, mais les témoignages des voisins de l'acteur commencent à émerger. On savait qu'il avait été victime d'un grave accident lors d'un déneigement, alors que l'Etat a été victime d'une tempête de neige le 31 décembre.

Des détails sur l'accident de Jeremy Renner émergent

C'est TMZ qui a dévoilé de nouvelles informations sur les circonstances du drame qui a mené l'acteur d'Avengers à l'hôpital. Selon les témoignages de voisins, Jeremy Renner déneigeait la route près de sa maison de Reno à l'aide d'une autoneige. Un témoin raconte qu'il a vu le véhicule rouler sur la jambe de l'acteur. "Il a perdu beaucoup de sang" a-t-il témoigné auprès du site.

Un autre voisin aurait assisté au drame et serait intervenu. Par chance, il s'agirait d'un médecin qui aurait donné les premiers soins à l'acteur, réalisant notamment un garrot pour limiter la perte de sang. Cependant, une autre source confie que les blessures de Jeremy Renner seraient "importantes" et que d'autres parties de son corps seraient touchées, en plus de sa jambe.

Pour l'instant, l'agent de l'acteur et ses proches n'ont pas confirmé les circonstances du drame. Après l'accident, Jeremy Renner a été transporté par les airs vers l'hôpital le plus proche, vers 9h50 ce dimanche. Sa famille a précisé en début de journée que l'acteur reçevait "d'excellents soins" actuellement.

A 51 ans, Jeremy Renner est un habitué des caméras. Nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2008 pour Démineurs, il est notamment connu du grand public pour son rôle d'Hawkeye dans les films Avengers. Il a aussi repris son rôle dans la série du même nom et a joué dans Mission Impossible, Jason Bourne : l'héritage ou encore dans The Town, film qui lui avait valu une autre nomination aux Oscars, pour le meilleur second rôle cette fois.