"Il est dans un état critique" : l'acteur Jeremy Renner (Hawkeye, Avengers) hospitalisé après un grave accident

Jeremy Renner hospitalisé dans un état critique

L'année 2023 ne pouvait pas commencer de façon plus tragique. C'est le porte-parole de Jeremy Renner qui l'a confié à Deadline, l'acteur de 51 ans est actuellement "dans un état critique mais stable" à la suite de "blessures survenues après un accident" ce dimanche 1er janvier. Selon les premiers détails, il aurait été victime d'un problème météorologique alors même qu'il tentait de déblayer la neige près de Reno dans le Nevada (USA).

Pour l'heure, les informations sont encore minces à son sujet, mais le site américain révèle que Jeremy Renner a dû être héliporté à l'hôpital en raison de la situation climatique, tandis que sa famille - qui serait désormais à ses côtés, se voudrait malgré tout confiante en assurant qu'il "reçoit d'excellents soins".

Une situation qui a logiquement de quoi inquiéter les fans de la star, mais qui n'est malheureusement pas surprenante. Alors qu'une grande partie des USA est touchée depuis plusieurs jours par un froid glacial, c'est une tempête qui a impacté le Nevada ce week-end, privant d'électricité près de 35 000 maisons près de comtés comme Washoe, Carson, Douglas, Storey ou Lyon.

Une star des blockbusters

Découvert grâce à son rôle de Dags dans la comédie Alarme Totale en 1995, c'est finalement à travers trois autres très gros personnages que Jeremy Renner s'est véritablement imposé à Hollywood et fait connaître du grand public. D'abord en tant que William Brandt dans la franchise Mission Impossible, puis en tant que Aaron Cross dans ce qui aurait dû être un reboot de Jason Bourne, et finalement avec Hawkeye au sein du MCU. Ce dernier est probablement le rôle le plus marquant de sa carrière, qui l'a notamment vu former un émouvant duo avec Scarlett Johansson (Black Widow) dans les sagas Avengers ou Captain America, et a convaincu Marvel de le mettre aux commandes de la nouvelle phase, en témoigne son rôle titre dans la série Hawkeye sur Disney+.

Nommé deux fois aux Oscars pour The Hurt Locker (2010), "Meilleur acteur" et The Town (2011), "Meilleur second rôle", Jeremy Renner est actuellement au casting de la série The Mayor of Kingstown.