"Il a encore menti" : Carla lâche une bombe dans La Bataille des Clans , le résumé en avance (spoiler)

Cet article contient des spoilers sur l'épisode 32 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce lundi 10 octobre 2022 sur TFX.

Alors que Belle a balancé à Bastos qu'elle aurait couché avec Kevin Guedj dans le dos de Carla (une rumeur de tromperie qu'il dément), un clash éclate dans la team de Jazz et Laurent Correia. PRBK a vu l'épisode 32 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce lundi 10 octobre 2022 sur TFX (et qui est dispo sur Salto), et vous fait le résumé en avance.

Emine accuse Laura L. de mener un double jeu avec lui et Allan Guedj, ce qui fait péter un plomb à l'ex prétendante des Princes de l'amour 9. Sarah Lopez, qui serait enceinte de son premier enfant, tente d'apaiser les choses pour que Laura fasse allégeance à la JLC Family. Jazz, Sarah Lopez et Emine veulent même que Laura foire l'épreuve côté Guedj avant d'entrer dans leur clan. Reste à savoir si Laura acceptera...

La Bataille des Clans : Laura lâche une bombe à Carla sur Giovanni

Mais ce qui marque surtout cet épisode inédit de La Bataille des Clans, c'est la bombe que Laura M. alias Laura Mara lâche sur Giovanni ! Pendant la soirée d'anniversaire de Jazz, qui a appris à faire du café dans La Bataille des Clans, Noémie remarque que Giovanni matte Laura alors qu'il s'est remis en couple avec Cassandra : "Il te regarde". Et il n'aurait pas été entièrement honnête avec Cassandra sur son rapprochement avec Laura...

Laura M. lance à propos de Gio et Cass : "C'est pas une relation qui va durer dans le temps parce qu'elle peut pas être aussi toxique". Puis, elle lâche une bombe : "S'il y avait pas Cassandra, il serait venu me voir et il aurait craqué" parce que "c'est moi qui ai coupé court". "Il a encore menti" découvre alors Carla, choquée. "Carla, elle a la bombe, dans tous les cas, si c'est pas elle qui la sort, c'est moi, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter ce cirque de faire le mec : 'Moi, je suis en couple, je te parle pas, y a rien'. Tu me regardes toute la soirée, tu m'envoies des messages, à l'extérieur tu fais des trucs un peu bizarres" a alors précisé Laura.

Cassandra va voir Gio et Laura : "S'il m'a encore menti sur un sujet alors là ça va exploser comme jamais"

Carla Guedj a préféré ne pas gâcher la soirée de Jazz, mais le lendemain elle dit tout à sa copine Cassandra. "Je suis ton amie et je ne peux pas te cacher ça" avoue la maman de Ruby, "Giovanni ne t'a peut-être pas tout dit". Cassandra voit rouge : "La barraque, elle va prendre feu", "je lui ai laissé la chance de tout me dire, il a dû jouer cartes sur table, s'il m'a encore menti sur un sujet, alors là, ça va exploser comme jamais".

Cassandra va donc voir Giovanni qui assure qu'il lui a tout dit. Elle va alors discuter avec Laura qui lui révèle : "Il m'a fait croire pas mal de choses", "il venait tout le temps vers moi". Cassandra tombe donc de plusieurs étages. "Le rapprochement a eu lieu grâce à lui et non pas grâce à elle, et ça, c'est totalement l'inverse de ce qu'il m'avait dit" a-t-elle souligné, "il m'avait juré sur ce qu'il avait de plus cher que, vraiment, c'était elle qui l'avait séduit, et au final, c'est lui qui a voulu d'elle, qui lui a fait du rentre-dedans", "je suis dégoûtée".