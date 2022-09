"J'ai jamais fait un café, chez moi j'ai des gens qui le font" : Jazz découvre la vraie vie dans La Bataille des Clans, le résumé en avance (spoiler)

Jazz avoue "j'ai jamais fait un café", "chez moi j'ai des gens qui le font"

Dans l'épisode 25 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce jeudi 29 septembre 2022 sur TFX, rien ne va plus pour Jazz et Laurent Correia, ni pour Carla et Kevin Guedj. PRBK, qui a maté l'épisode sur Salto, vous fait un résumé en avance. Jazz va devoir s'attacher avec Kevin et Laurent va devoir s'attacher avec Carla. "C'est une horreur ma vie, j'ai rien demandé" lâche alors Carla, tandis que Kevin prévient : "Je vais la rendre dingue".

Jazz et Laurent, une fois attachés, doivent exécuter les ordres de Carla et Laurent. Ils font donc une salade et un café. "J'ai jamais fait un café" confie Jazz, "chez moi j'ai des gens qui le font". Puis, ils leur font un massage des pieds, chantent une chanson et dansent une choré, et vont jusqu'à imiter les candidats de l'émission pour les divertir. Bref, des "bouffons du roi" résume l'ex-candidat des Marseillais.

Bastos en a marre du comportement de Belle, Belle se clashe avec Allan et Maïssane a "la haine" contre Allan

Après Belle qui avait fait un câlin Allan pendant la nuit, ou encore Belle qui avait dragué Allan devant Bastos pour le faire réagir, Bastos doute. "On a eu une longue discussion", mais "même si on s'est réconcilié", "je me pose quand même des questions. J'ai des forts sentiments pour elle, maintenant son obsession pour détruire la vie d'Allan, ça commence à me saouler" a avoué le YouTubeur, donc "si ça s'arrête pas très vite, ça va pas aller". Une rupture entre Bastos et Belle est-elle à venir ?

Et alors que Maïssane ne parle plus à Allan, elle a avoué : "J'ai une haine pour lui". "J'ai décidé que je devais penser à moi" a-t-elle précisé, se défendant de ne plus adresser la parole à son ex. Mais Sarah Lopez en est sûre : "Maïssane, elle meurt pour Allan". Et Sarah précise qu'Allan aussi ne serait pas clair : "T'as toujours ce petit regard envers Maïssane".

Mais Allan dit qu'il se rapproche de Laura et n'est pas intéressé par Maïssane de façon amoureuse. "On dirait qu'elle me kiffe encore, ça devient limite bizarre" a-t-il même déclaré. Et le cousin de Kevin a aussi lâché à Maïssane et Belle : "Faut le dire si vous êtes encore amoureuses par contre, c'est bizarre". "T'es un malade", "t'as aucun respect" lui répond Belle, qui a précisé la raison de sa colère : "Tu me trompes et tu me dis 'heureusement que je t'ai trompée'".

Sarah Lopez parle de Tom qui l'a quittée en direct : "En plus de me quitter, il a commencé à me tromper"

Et si Alex s'intéresse à Sarah Lopez, elle préfère le prévenir que depuis sa relation et sa rupture avec Tom Brusse (rencontré dans 10 couples parfaits 5), elle ne veut plus se mettre en couple avec un candidat de télé-réalité. Pour rappel, Tom avait humilié Sarah en la larguant en direct du Secret Story espagnol : "C'est quand même un peu dur, je le souhaite à personne de vivre ce que j'ai pu vivre. Mon ex m'a quittée en pleine émission dans son pays en Espagne, en direct, devant la France et l'Espagne. Et en plus de me quitter, il a commencé à me tromper", "il a décidé de faire comme un lâche devant tout le monde".

Jazz et Laurent piochent une carte mystère à la table du pouvoir

Les deux couples de chefs de familles se retrouvent à la table du pouvoir avec l'animatrice Elsa Fayer. Jazz et Laurent doivent choisir entre une carte du pouvoir, sur laquelle il est dit que le clan Guedj peut éliminer un membre du clan JLC, et une enveloppe mystère qui "pourrait vous désavantager encore plus" ou "vous sauver la mise" et "retourner la situation pour voter et éliminer un membre du clan Guedj". Ils décident de jouer et prennent la carte mystère, mais on ne sait pas encore ce qu'elle contient...