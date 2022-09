La Bataille des Clans : Maïssane se fâche avec Allan, une nouvelle candidate arrive... Le résumé en avance de l'épisode 22 (spoilers)

Attention cet article contient des spoilers sur La Bataille des Clans.

La Bataille des Clans : le départ émouvant de Joezi, Bastos et Belle vivent leur best life

Nouveaux rebondissements dans La Bataille des Clans ! Eh oui, qui dit nouvel épisode avec le clan de Jazz et Laurent Correia VS le clan de Carla et Kevin Guedj , dit rapprochements et clashs. PRBK vous fait le résumé en avance de l'épisode 22, qui sera diffusé ce lundi 26 septembre 2022 sur TFX.

Giovanni et Cassandra se sont remis en couple, et donc ils ont dormi ensemble. Mais ils ont déjà un premier accrochage peu de temps après le réveil, parce que Cassandra ne sent pas Giovanni assez investi dans leur relation. Finalement, après des explications, ils semblent réconciliés pour le moment.

Bastos et Laurent, eux, ont trouvé un insecte XXL. Ben oui, parce que pour rappel, le tournage de La Bataille des Clans était à Las Terrenas, en République dominicaine. Un endroit paradisiaque certes, mais avec pas mal de bêtes. Du coup, ils se sont amusés à faire hurler les candidats de la villa, Laura, Carla, Maïssane et Emine en tête.