Sarah Lopez trompée et humiliée en direct par Tom Brusse : et si tout était fake ? Le doute s'installe

Sarah Lopez victime ou complice ? Certains pensent qu'elle en profiterait pour intégrer La Villa des Coeurs Brisés

Sauf que, pour certains blogueurs et internautes, Sarah Lopez n'est peut-être pas victime, mais complice. "Tom et Sarah ne sont pas ensemble depuis longtemps. Elle était au courant qu'il allait faire l'émission et ils sont restés bons amis. C'est une façon de l'introduire à la télé espagnole" a tweeté une chanteuse espagnole.

Wassim TV a aussi assuré dans sa story Insta : "Il y a une certaine rumeur qui dit que la confrontation avec Sarah et Tom était seulement un gros coup de buzz. La rumeur dit qu'ils n'étaient plus ensemble depuis un bon petit moment. Mais qu'ils sont devenus de très bons amis, et que Tom l'avait prévenue qu'il allait faire Secret Story (...) Genre, imaginez qu'elle nous prend pour des cons. En sachant que c'est une peste, c'est possible".

La star de télé-réalité française aurait donc été au courant de leur faux couple et aurait joué le jeu pour faire le buzz ? Et pour éventuellement participer à d'autres émissions ? Certains pensent notamment que ça lui permettrait d'intégrer le casting de La Villa des Coeurs Brisés... Alors vraie théorie ou simple rumeur ? Sarah Lopez et Tom Brusse ont-ils organisé toute leur romance et toute cette affaire ?

"J'y crois pas. Gros buzz, Sarah, elle raconte jamais sa life encore moins en train de pleurer" a écrit un(e) abonné(e) de Zohra Pookie, un(e) autre ajoutant : "Moi je trouve ça bizarre connaissant Sarah qu'elle puisse accepter de l'appeler et que même, elle laisse leurs photos. Pourquoi dès qu'elle a vu les vidéos de lui et de la meuf en train de se faire un câlin, elle l'a pas tej' et unfollow ? Là c'est bizarre, on dirait un peu de buzz".