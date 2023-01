"Fais-le, mais toute seule" : Amandine Pellissard obligée de convaincre son mari pour faire du X, elle dévoile sa réaction tendue

Le mois dernier, Amandine Pellissard surprenait - et choquait - tout le monde en annonçant sa reconversion professionnelle. Après être passée dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, la mère de huit enfants a décidé de se lancer dans le X et plus particulièrement sur la plateforme MYM. En échange d'une certaine somme d'argent, ses abonnés ont accès à du contenu exclusif et très sexy.

Visiblement, Amandine Pellissard en voulait plus et a donc ouvert un compte Swame où elle propose cette fois-ci du contenu pornographique. "Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement... incroyables. C'est un bon adjectif, c'est incroyable. Vous pouvez surtout faire vos demandes de médias privés", a-t-elle fièrement annoncé.

Jeudi dernier, Amandine était invitée sur le plateau de TPMP, l'occasion pour elle de parler de sa nouvelle activité dans le X. "Ce site c'est un peu comme un réseau social type Instagram avec un mur de photos qui est payant, accessible par abonnement qui coûte 10€ par mois. Et avec ça, on a accès à toutes les photos du mur", a-t-elle expliqué au sujet de MYM. "Après, les abonnés peuvent te demander des vidéos en privé. Et là, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire". Amandine Pellissard assure gagner entre "60 à 150€ par vidéo" et une vingtaine d'euros par photo.

Une carrière dans le X avec son mari ou rien

Face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, la mère de famille confie que si elle et son mari se sont lancés dans ce milieu, c'est parce que la demande était bel et bien là. "Il y a une demande au départ : on recevait énormément de demandes sur Instagram". Se reconvertir dans le X ? Amandine avoue n'avoir "jamais eu de problème avec ça". "On assume depuis plusieurs années d'avoir une sexualité libre".

Pour son mari Alexandre, franchir ce cap n'a pas été aussi simple. Amandine Pellissard explique que ce dernier était "un peu mitigé" au départ. "Il m'a dit : 'Fais-le, mais toute seule". Cependant, se lancer sans sa moitié était tout simplement inconcevable. Amandine a finalement su se montrer convaincante auprès d'Alexandre qui participe désormais aux vidéos hot. "Je n'aurais pas pu sans lui".

Celle qui affirmait ne rien toucher dans Familles nombreuses, la vie en XXL semble aujourd'hui sereine et épanouie. Et c'est finalement tout ce qui compte.