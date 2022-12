"Elle ne lui a pas demandé son consentement" : Millie Bobby Brown accusée d'agression sexuelle sur le tournage d'Enola Holmes 2

Sorti en novembre dernier sur Netflix, Enola Holmes 2 - suite du premier film de 2020, a cartonné sur la plateforme au point de voir les fans réclamer un épisode 3. Pour l'heure, on ne sait pas si Millie Bobby Brown retrouvera son héroïne dans un nouvel opus, mais si tel devait être le cas, nul doute que la comédienne sera nettement plus attentive à ses agissements sur le tournage.

Millie Bobby Brown se vante d'être passée outre le consentement de son partenaire

Depuis quelques jours maintenant, l'interprète de cette jeune détective pas comme les autres se retrouve au centre d'une petite polémique vis-à-vis de son comportement sur les plateaux à l'encontre de Louis Partridge (Lord Tewksbury), son partenaire de jeu.

"Durant les répétitions, je lui ai attrapé le visage et je l'ai embrassé et il était... [mime un état de choc]. Il était comme ça, c'était trop mignon", a-t-elle notamment révélé dans une vidéo publiée sur le compte TikTok de Netflix. Puis, un peu plus loin, la star a également ajouté qu'elle s'était montrée particulièrement violente avec lui.

"Au sein d'une scène, je devais le frapper. Et comme Louis est un excellent ami, je n'ai pas arrêté de le taper, je ne simulais pas les coups, a confessé Millie Bobby Brown comme si de rien n'était. Je le blessais vraiment et à la fin, il commençait à dire, 'Millie, est-ce qu'on peut juste simuler les coups ?' Et j'y allais à fond dans l'estomac".

