"Elle est partie avec quelqu'un d'autre" : Christopher (Le Cross) largué par Fauve, il évoque sa rupture

Christopher était l'un des candidats emblématiques des Ch'tis. Après avoir arrêté la télé-réalité, il a fait son retour sur le petit écran, d'abord avec Les Apprentis Aventuriers, puis dans Les Cinquante où il était dans les derniers candidats encore en compétition face à Maeva Ghennam, Kamila et Julien Bert (le gagnant). Et il est chef de famille des Motivés dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7, alias Le Cross, qui commence ce lundi 14 novembre 2022 sur W9.

Si côté pro, tout semble bien aller, côté perso en revanche il a été largué par sa chérie Fauve après 7 ans de relation. Christopher s'est confié sur sa rupture et son célibat auprès de Télé 2 Semaines : "Je suis célibataire, oui... Je suis resté en très bons termes avec elle. Mais c'est définitivement fini, elle est partie avec quelqu'un d'autre, mais on a gardé un bon contact. Je m'entends très bien avec ses parents, elle ne m'a pas mis dehors non plus".

Le candidat du Cross et des Cinquante révèle les raisons de leur séparation

Christopher a été plaqué par Fauve, et les raisons de cette séparation seraient liées à sa notoriété. Son retour à la télé ne serait pas passé... "Elle ne supportait pas la notoriété, elle ne me voulait que pour elle, tout le temps. Elle ne supportait pas qu'on me parle dans les magasins etc. Alors que j'ai besoin de bouger, sortir..." a-t-il confié.

L'ex-star des Ch'tis avait aussi parlé de son retour dans la télé-réalité qui aurait causé des problèmes dans leur couple quand il avait fait Les Apprentis Aventuriers. Il avait déclaré à Purepeople : "Ça fait 7 ans que je suis avec elle, je l'ai laissée en Belgique. Elle m'a accueilli chez elle quand j'ai arrêté les Ch'tis. (...) Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup, c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !".

Et avant leur rupture, déjà dans Les Cinquante, Christopher avait évoqué un break avec Fauve : "Je n'ai même pas envie de rentrer chez moi, j'ai tout perdu... Ma situation amoureuse, c'est compliqué. Je suis en relation depuis sept ans. Avant d'arriver dans le château, on a préféré faire un break. Actuellement, je suis célibataire mais je ne sais pas où j'en suis". "Clarysse et Océane, c'est mon style" avait-il même avoué, espérant se remettre en couple.