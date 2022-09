"Ça m'a fatigué le cerveau", un acteur de Plus belle la vie saoulé par certains scénarios

Bryan Tréso relativise la fin de Plus belle la vie

Ce jeudi 29 septembre 2022 restera un jour tristement historique. Suite à l'annulation de Plus belle la vie par France 3, c'est à cette date que le tournage a officiellement pris fin à Marseille. La conclusion d'une aventure télévisuelle de près de 18 ans qui bouleverse déjà les fans (le dernier épisode sera diffusé le 18 novembre prochain), mais que Bryan Trésor vit avec recul.

A l'occasion d'une interview accordée à Puremédias, l'inoubliable interprète de Baptiste Marci - qui a tourné sa dernière scène le 13 septembre dernier, a en effet confessé que l'après-PBLV ne l'inquiétait pas. "Il y a plein de choses à faire ! On connaît tout le monde et on a toutes les clés en main pour créer nos aventures, a-t-il expliqué en relativisant. Ca ne me fait pas peur. Tout le monde a envie de rebondir. Ca va déclencher beaucoup de projets".

L'acteur était frustré par certaines intrigues

Des propos éloignés des déceptions ressenties par Laurent Kérusoré (Thomas) ou encore Rebecca Hampton (Céline), mais qui ne sont pas vraiment surprenants. Si les scénaristes de la série ont (hallelujah) profité de cette conclusion inattendue pour ENFIN offrir une happy ending au couple Baptiste et Emma, le comédien n'a jamais caché que lui et sa partenaire de jeu, Pauline Bression, commençaient à être saoulés par les histoires mises en scène à l'écran.

Ruptures, tromperies, trahisons... c'est peu dire qu'Emma et Baptiste ont vécu quelques années mouvementées au Mistral. "Ça m'a fatigué le cerveau", a soufflé Bryan Trésor en y repensant. Et si l'acteur a par la suite confessé qu'il comprenait que les enjeux d'une série quotidienne pouvaient parfois amener à de tels rebondissements réguliers, "Il y a un rythme tellement soutenu en écriture que j'imagine que les problématiques qui les concernent sont loin des nôtres", il a également déploré un certain manque de renouvellement des auteurs dans leurs idées, "Je pense quand même qu'il y avait autre chose à raconter dans leur relation. Ils ne sont pas obligés de se tromper tous les quatre matins !"

Autant dire que l'acteur a dû être le premier à apprécier la fin réservér au couple mythique et comprendre que, contrairement à d'autres stars de Plus belle la vie, on pourrait ne pas le retrouver de sitôt dans une nouvelle fiction quotidienne.