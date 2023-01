"C'est quoi ce foutoir ?", "J'ai rien compris" : cette série très hot digne 50 Nuances de Grey et 365 jours a paumé les internautes

L'hiver est arrivé et, même s'il ne fait pas très froid, il y a toujours de quoi se réchauffer sur Netflix (et pas qu'avec le simulateur de cheminée). Sur la plateforme, plusieurs programmes hot sont disponibles que ce soit côté films, côté séries ou même en télé-réalité ! On pense par exemple à la saga 365 jours avec Michele Morrone, au film L'amant de Lady Chatterley ou même à Cinquante nuances de Grey, dispo sur la plateforme. Quant aux séries, on peut citer Sombre désir, Sex/Life, Sexify ou évidemment Elite. Mais une nouveauté qui vient tout juste d'arriver sur Netflix donne aussi chaud aux téléspectateurs.

Une série très hot est arrivée sur Netflix

Ce dimanche 1er janvier 2023, Netflix n'a pas mis en ligne que la série Kaleidoscope qui peut se voir dans n'importe quel ordre. Les abonnés peuvent aussi découvrir une nouvelle série brésilienne, réservée aux plus de 16 ans. Son titre ? Un oeil indiscret. Composée de 10 épisodes, elle suit Miranda, une hackeuse très douée, mais aussi une stalkeuse digne de Joe Goldberg (la star de la série You). Elle passe son temps à observer sa voisine, travailleuse du sexe, et va être plongée dans une histoire dangereuse, avec un meurtre à la clé évidemment.

En quelques jours, Un oeil indiscret a réussi à attirer les abonnés de Netfix. En France, la série est déjà à la 5ème place du top 10 des séries les plus populaires. Dans le monde, le show est le 5ème le plus populaire en ce moment et a déjà atteint la 1ère place du top en Turquie et au Brésil.

Les internautes sont complètement paumés

Sauf qu'au final, ce ne sont pas vraiment les scènes torrides que les abonnés ont retenu. Sur Twitter, pas mal d'entre eux ont expliqué être paumés face aux épisodes, et on peut les comprendre ! Plusieurs d'entre eux ont quand même validé à 100% la série brésilienne. "Pépite de cette début d'année. Drames, intrigue, sexe, un cocktail de folie" ou bien "C'est une dinguerie !" peut-on lire.