"Enfin b*rdel !" : Netflix annonce le retour de l'une de ses séries les plus attendues

La méthode de diffusion de Netflix a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, le fait d'avoir tous les épisodes permet de combler le manque après des mois d'attente. Mais le bingewatching a aussi un côté négatif puisqu'on dévore tous les épisodes en une journée, alors qu'on les a justement attendu des mois et des mois.

Et quand on parle d'attendre, il y a plusieurs séries qui vont enfin revenir après de longues pauses sur la plateforme. Comme par exemple Ginny et Georgia dont la saison 2 arrive dans quelques jours. Mais les fans se demandaient aussi quand allait revenir Outer Banks pour saison 3. Il faut dire que la saison 2 a été mise en ligne le 30 juillet 2021 soit il y a déjà plus d'un an et demi. Pas de panique, Netflix a enfin donné une date !

Outer Banks revient (enfin) pour sa saison 3

C'est officiel : la saison 3 d'Outer Banks a une date de sortie ! Ce mardi 3 janvier 2023, Netflix a comblé tous les fans des Pogues en annonçant le grand retour du show. Notez bien la date : la saison 3 arrive le 23 février prochain ! Encore un peu plus d'un mois à tenir avant de découvrir la suite tant attendue !

Les fans n'ont pas manqué de fêter ça en réagissant à l'annonce de la plateforme. "Je vais pleurer de joie" ; "Enfin b*rdel" ; "NETFLIX JE CRIE" ou encore "L'annonce qu'on attendait tous" peut-on lire en réponse à l'annonce de la plateforme sur Twitter.

Voici les premières images

En plus de la date de sortie, Netflix a aussi dévoilé les premières photos de la saison 3 à voir ci-dessous :