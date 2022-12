Netflix : après presque 2 ans d'attente, la suite de cette série adorée se dévoile ENFIN

Après presque 2 ans d'attente, la suite de cette série adorée sur Netflix se dévoile ENFIN. La plateforme de streaming a en effet dévoilé les premières images de la saison 2 de cette série américaine que de nombreux abonnés attendaient avec impatience. La saison 1 est dispo depuis le 24 février 2021 et on espérait l'arrivée de la saison 2 pour février 2022, soit 1 an après. Mais les épisodes ne sont jamais arrivés. Puis on a attendu au printemps 2022, en été 2022, à la rentrée 2022 et même cette fin d'année 2022, mais toujours rien !

Finalement, la saison 2 arrive le 5 janvier 2023, après quasiment 2 ans d'attente. Cette série, c'est bien sûr Ginny & Georgia ! Alors que Netflix avait confirmé la saison 2 de Ginny & Georgia et que la créatrice avait donné des pistes sur la suite, découvrez donc la bande-annonce vidéo pour vous faire patienter. Des premières images qui promettent 10 épisodes encore plus oufs !

Ce qui vous attend dans cette saison 2 tant attendue !

Dans cette vidéo teasing, on voit Ginny (Antonia Gentry) après sa fugue avec son petit frère Austin (Diesel La Torraca). Ils sont en cavale chez Zion (Nathan Mitchell), le père de l'ado. Georgia (Brianne Howey) est toujours en couple avec le maire Paul (Scott Porter) et s'inquiète pour ses enfants. Mais Ginny finit par comprendre le passé sombre de sa mère qui a tué, et elle se rend compte que c'était pour la protéger. Elles vont donc se réconcilier car on les voit ensuite parler et rire ensemble.

Et on découvre aussi que Ginny est de retour chez sa mère mais aussi au lycée. Elle s'affiche main dans la main avec Marcus (Felix Mallard) et échangent des baisers avec lui, ce qui confirme qu'ils sont enfin en couple. Côté amitié, la lycéenne est toujours amie avec Abigail (Katie Douglas), mais en froid avec Maxine (Sara Waisglass) et Norah (Chelsea Clark).

Enfin, on voit que Gil, le père d'Austin, fera son apparition. Ce qui sera sans doute un nouveau danger, Georgia ayant prévenu que cet homme qui a fait de la prison serait dangereux...