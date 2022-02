Ginny & Georgia saison 2 : voilà qui va jouer Gil, le père d'Austin, dans la suite de la série Netflix

C'est lui qui incarne Duncan Locke dans la série Locke and Key. Vous avez aussi pu voir Aaron Ashmore dans les séries Smallville, Warehouse 13 et dans plusieurs téléfilms de Noël. Il a un frère jumeau, Shawn Ashmore, qui joue dans X-Men et The Boys.

Gil Timmins, un personnage dangereux ?

Le père d'Austin n'a jamais été montré dans la saison 1 de Ginny & Georgia. Seul Zion Miller, le père de Ginny (joué par Nathan Mitchell) était présent dans des épisodes. On sait seulement qu'il a été accusé de détournement de fonds et qu'il a fait de la prison. Ce serait un homme dangereux selon Georgia, qui a tout fait pour s'éloigner de lui et couper les ponts avec son ex. Elle a même écrit elle-même des lettres pour Austin, en se faisant passer pour son père. Mais en réalité, il n'a plus aucun lien avec son fils. Et ce serait peut-être mieux s'il est vraiment un danger.

Mais Gil a peut-être été accusé à tort, comme Georgia semblait le laisser aussi entendre lors d'une conversation avec sa voisine. Lors de cet épisode, Georgia semblait sous-entendre que c'est elle qui aurait détourné de l'argent mais que c'est son ex qui est allé en prison pour elle. Dans ce cas, Gil pourrait vouloir se venger de Georgia...