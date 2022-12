"C'est de ma faute" : Shia LaBeouf totalement franc sur son échec dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

Indiana Jones est une saga impeccable à laquelle il est difficile de trouver des défauts, sauf pour Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. En effet, le personnage de Mutt Williams, le fils de l'archéologue joué par Shia LaBeouf, n'a pas reçu un accueil très chaleureux de la part des fans. Personne ne cache qu'il s'agit peut-être de la plus grosse erreur de la saga et l'acteur lui-même en est pleinement conscient.

>> Indiana Jones 4 : plainte pour plagiat contre le crâne de cristal ! <<

"C'est de ma faute"

L'acteur s'est rendu à Cannes en 2008 pour présenter le nouvel opus d'aventure et, lorsqu'il est revenu quelques années plus tard pour promouvoir Wall Street 2 : L'argent ne dort jamais, il est revenu sur son rôle dans la saga Indiana Jones avec une sincérité absolue.

"J'ai l'impression d'avoir arraché un héritage que les gens aiment", a-t-il déclaré. "Vous devez faire face à des singes et des choses comme ça et vous pouvez blâmer l'écrivain ou vous pouvez blâmer Steven [Spielberg, le réalisateur], mais le travail de l'acteur est de le faire vivre et de le faire fonctionner. Je ne pouvais pas le faire, donc c'est de ma faute. C'est simple", a ajouté l'acteur dans son interview avec le LA Times . Shia LaBeouf assure qu'il n'est pas le seul à le penser et que sa co-star, le mythique Harrison Ford, n'était pas très content non plus du résultat.

>> Plusieurs années après Transformers, Megan Fox avoue enfin avoir été en couple avec Shia Labeouf <<

"Le film aurait pu être mieux"

"Nous avons eu des conversations importantes. Il n'était pas content non plus. Écoutez, le film aurait pu être mieux. Il y avait une raison pour laquelle ce n'était pas universellement accepté", a-t-il expliqué.

Shia LaBeouf n'a pas de problème à faire les gros titres en raison de sa franchise et de son sens du spectacle - comment oublier sa montée des marches sur le tapis rouge à Cannes portant un sac en papier sur la tête qui disait "Je ne suis plus célèbre" ? , mais au-delà de sa confession sur Indiana Jones, l'acteur n'a eu que des bons mots pour Steven Spielberg, le réalisateur du film.

"Quand tu te trompes, tu te trompes"

"Il va probablement recevoir un appel. Mais il a besoin d'entendre ça. J'adore ça. J'aime Steven. J'ai une relation avec Steven qui va au delà de notre travail commercial. Et croyez-moi, je lui parle suffisamment pour savoir que je ne suis pas hors propos. Et je ne manquerai jamais de respect à l'homme", a-t-il tenu à préciser, avant de conclure : "Je pense que c'est un génie, et il m'a donné toute ma vie. Il a fait un si bon travail qu'il n'a pas besoin de se sentir vulnérable sur un film. Mais quand tu te trompes, tu te trompes".

Article écrit en collaboration avec nos confrères de Sensasciné