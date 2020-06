Zynn, le nouveau TikTok qui paye ses utilisateurs pour regarder des vidéos

Zynn en train de détrôner TikTok aux USA ?

En quelques temps seulement, TikTok est devenu viral. Chez les jeunes, TikTok est même bientôt plus populaire que YouTube. Mais l'appli à succès a de la concurrence avec Zynn, la nouvelle appli chinoise développée par OWLII INC., filiale de Kuaishou. Reprenant le même concept que le réseau social, c'est-à-dire partager des courtes vidéos d'environ 15 secondes, souvent drôles ou avec des chorés de danse, ce nouveau réseau social espère percer autant, voire plus que son rival.

Alors que TikTok a fait d'anonymes des stars riches, aux salaires de ouf, Zynn a été lancée aux Etats-Unis et au Canada depuis le début du mois de mai 2020, à la fois sur iOS (App Store) et Adroid (Google Play). Et selon Similar Web, Zynn serait devenue l'application la plus téléchargée aux États-Unis sur l'App Store, juste devant TikTok (qui est numéro 2) et YouTube (en troisième position). C'est donc bien parti !

Les utilisateurs sont payés pour mater des vidéos

La seule grosse différence avec TikTok, c'est que Zynn rémunère ses utilisateurs. En effet, lorsqu'ils invitent leurs amis à télécharger la plateforme, les internautes peuvent gagner jusqu'à 20 dollars (17,60 euros) par nouvelle personne et en fonction de son activité sur l'appli. Et Zynn paye aussi ses utilisateurs pour simplement mater des vidéos grâce à un système de points. Les points se transforment ainsi en "money" avec des versements sur PayPal ou en cartes cadeaux utilisables sur les sites Amazon et Walmart. C'est très courant en Chine, mais nouveau pour les Américains.

Mais comment Zynn compte gagner de l'argent en payant ses utilisateurs ? Comme l'a relayé l'AFP, l'analyste Man-Chung Cheung du cabinet Insider Intelligence, a expliqué que l'application devra "attirer les meilleurs créateurs de contenu, talents et marques pour partager des vidéos" et ainsi à terme générer des revenus grâce à la pub pour être rentable.

Un problème se pose tout de même pour Zynn : les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont palpables, aussi bien concernant TikTok que la 5G. Sur son site officiel, Zynn indique ainsi son adresse américaine en Californie sans mentionner son siège social à Pékin.