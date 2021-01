Zone Hostile : déjà une suite sur Netflix ? Anthony Mackie parle d'une potentielle franchise

Les salles de cinéma sont peut-être toujours fermées, la faute à l'épidémie de Covid-19, mais le monde du 7ème art est loin d'être à l'arrêt. Ce vendredi 15 janvier 2021, Netflix a notamment mis en ligne Zone Hostile (Outside the Wire en VO), un tout nouveau film réalisé par Mikael Håfström et porté par l'excellent Anthony Mackie, que l'on a pu voir dans la saga Captain America et bientôt dans la série Faucon et le Soldat de l'Hiver.

Bientôt une franchise Zone Hostile ?

Dans ce film de science-fiction où l'action est reine, la star du MCU se glisse dans la peau du Capitaine Leo, un officier androïde aux capacités hors-normes, qui n'hésite pas à franchir les limites qu'on imagine pourtant attribuées à une telle création afin de mener à bien ses missions. Un rôle original et particulièrement badass, qui semble faire le bonheur du comédien.

Au détour d'un entretien accordé à Forbes, Anthony Mackie n'a en effet pas masqué son ambition avec Zone Hostile, "La véritable idée derrière est d'en faire une franchise. Leo est un personnage tellement cool et c'est un monde vraiment fascinant, surtout quand on le sait finalement pas si loin de notre futur".

Anthony Mackie a des idées de suites

Aussi, l'acteur - qui est également producteur de ce film, a révélé avoir déjà plein d'idées en tête pour aller toujours plus loin avec ce projet, "Vous pouvez avoir énormément de spin-offs et d'idées différentes avec ces personnages principaux." Visiblement inspiré par le travail de Marvel sur le MCU, Anthony Mackie a précisé, "Je mets Leo au même niveau que le Soldat de l'hiver dans Captain America. A chaque fois qu'il y a un problème, ils s'en remettent à lui pour gérer ça. Il faut l'informer de ce qu'il se passe, ce qu'il a manqué, comment ça va et il est prêt à sauver le monde".

Il est malheureusement encore un peu tôt pour savoir si Netflix acceptera réellement de poursuivre l'aventure avec ce titre, mais le comédien ne devrait avoir aucun mal à convaincre la plateforme du potentiel à exploiter ici. Il l'a confessé, les idées ne lui manquent pas : "On peut aller encore très très loin dans le futur, ou une autre histoire peut littéralement prendre place à n'importe quel endroit de la timeline. Il y a eu tellement d'incarnations de Leo. Vous pouvez remonter jusqu'à son passé afin de mettre en scène sa première version, montrer qui il était et comment il a été créé pour devenir ce super-soldat".

Le message est passé.