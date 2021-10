Zayn Malik vs Yolanda Hadid : des détails de leur dispute dévoilés, le chanteur condamné à du sursis

On vient tout juste de l'apprendre mais Zayn Malik et Gigi Hadid qui sont parents d'une petite fille d'un an prénommée Khai seraient séparés depuis quelques semaines. Une rupture compliquée pour les deux stars. Bien qu'on ne connaisse pas les raisons de cette séparation, l'affaire fait parler... à cause d'une dispute entre Zayn Malik et Yolanda Hadid. Cette dernière aurait expliqué avoir été frappée par le chanteur britannique, chose qu'il a démentie par la suite.

Que s'est-il passé entre Zayn Malik et Yolanda Hadid ?

Mais que s'est-il passé exactement ? TMZ semble avoir la réponse puisque le site people qui a dévoilé l'affaire a obtenu des documents juridiques contenant la plainte de Yolanda Hadid. Le chanteur aurait été inculpé pour "quatre faits de harcèlement" précisent les documents. Selon ces papiers, l'altercation aurait en fait eu lieu le 29 septembre dernier dans la maison de Zayn et de Gigi située en Pennsylvanie. Le chanteur et ex-membre des One Direction aurait insulté la mère de son ex de "p*te hollandaise" (elle est née aux Pays-Bas) et lui aurait demandé de ne pas approcher de sa fille (avec quelques insultes en plus).

Les documents précisent qu'il aurait ensuite "poussé Yolanda contre une armoire, lui causant de l'anxiété et de la douleur physique". Une chose que Zayn Malik a démentie lors de son audience. Le chanteur aurait aussi tenu des propos violents contre Gigi Hadid par téléphone (la star était à Paris au moment des faits). Il aurait aussi tenté de s'en prendre à un agent de sécurité présent au moment de cette dispute.

Déjà une décision de justice

L'affaire a été jugée ce mercredi 27 octobre, ajoute TMZ, et Zayn Malik n'aurait plaidé coupable que pour une des quatre accusations dont il faisait l'objet. La star n'ira pas en prison : il aurait été condamné à 90 jours de sursis pour chacune des accusations soit 360 jours en tout. Les documents obtenus par TMZ précisent qu'il doit aussi suivre un cours de "maîtrise de soi" et suivre un programme contre les violences conjugales. Il lui serait aussi interdit d'entrer en contact avec Yolanda Hadid et l'agent de sécurité et doit payer une amende dont le montant n'a pas été précisé.