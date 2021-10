Zayn Malik et Gigi Hadid séparés : Yolanda Hadid accuse le chanteur de l'avoir frappée

The end pour Zayn Malik et Gigi Hadid ? En couple depuis 2015, le chanteur et ex-membre de One Direction et la mannequin sont les parents de la petite Khai qui vient de fêter ses 1 an. Mais si on en croit les médias américains, les deux stars seraient aujourd'hui séparés. Une rupture qui aurait tourné au vinaigre : Yolanda Hadid, la mère de Gigi, accuse Zayn de l'avoir frappée lors d'une dispute. Une chose que dément le principal intéressé.

Alors que l'affaire a pris de l'ampleur, Zayn Malik a finalement décidé de démentir les accusations de violences dans un communiqué envoyé à plusieurs médias américains. "Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et, pour ma fille, je refuse de donner plus de détails. J'espère que Yolanda va changer d'avis sur ces fausses accusations et va nous permettre de gérer ces problèmes familiaux en privé" a expliqué le chanteur. Quant à Gigi Hadid, elle n'a pas réagi mais son agent a précisé : "Gigi est uniquement focalisée sur ce qu'il y a de mieux pour Khai. Elle demande le respect de son intimité". Les deux stars n'ont pas confirmé leur séparation Pour l'instant, Zayn Malik et Gigi Hadid n'ont pas confirmé leur rupture publiquement. Mais selon TMZ et de nombreux médias, les deux stars seraient bien séparés. Une rupture qui aurait eu lieu avant l'incident entre Zayn et Yolanda : TMZ précise qu'ils seraient séparés depuis un mois déjà. Affaire à suivre...