Zayn Malik et Gigi Hadid mariés en secret ? Une chanteuse balance avant d'avouer s'être trompée

Zayn Malik et Gigi Hadid mariés en secret ? Les fans en sont persuadés depuis cette phrase

Depuis des années maintenant, Zayn Malik et Gigi Hadid sont en couple. Les amoureux s'étaient mis ensemble en 2015 avant de se séparer et de se remettre en couple plusieurs fois. Et les tourtereaux ont franchi une nouvelle grande étape dans leur relation en devenant parents de leur premier enfant. Un bébé dont ils ont révélé la naissance en septembre 2020, qui est une fille prénommée Khai. Et maintenant, les fans sont sûrs que l'ex One Direction et la top se seraient mariés en secret. La phrase "Zayn Is Married", "Zayn est marié", était en effet en TT sur Twitter.

Alors que Zayn Malik avait avoué vouloir se marier avec Gigi Hadid dans sa chanson When Love's Around, issue de son dernier album "Nobody is Listening", l'une de ses collaboratrices a fait une gaffe. Ingrid Michaelson, connue pour avoir fait des musiques qui sont dans plusieurs séries comme Grey's Anatomy et Les Frères Scott, a écrit le titre To Begin Again, un feat. avec Zayn Malik. Et lors d'un live stream sur Patreon, l'auteure-compositrice et interprète est revenue sur cette collaboration avec le chanteur qui ne parle plus du tout de One Direction et ne fera plus jamais partie du groupe, en lâchant qu'il était marié.