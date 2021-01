Zayn Malik et Gigi Hadid, le mariage ? Il avoue vouloir se marier avec elle dans sa nouvelle chanson

Zayn Malik pense au mariage avec Gigi Hadid

L'ex chanteur de One Direction (qui a été le seul à ne rien poster pour les 10 ans du groupe) et la top model sont en couple depuis 2015. Alors oui, Zayn Malik et Gigi Hadid se sont mis ensemble, se sont séparés, remis ensemble, ont de nouveau rompu... Mais malgré leur relation amoureuse avec des hauts et des bas, ils ont réussi à tenir le coup et l'amour a gagné. Au point qu'ils pourraient bientôt passer un nouveau cap tous les deux et se marier. Dans sa nouvelle chanson When Love's Around en feat. avec Syd, issue de son nouvel album "Nobody is Listening" sorti ce vendredi 15 janvier 2021, le chanteur parle en effet de son envie de mariage avec la femme qu'il aime.

Dans les paroles de ce titre inédit, Zayn Malik explique : "People tend to rush / People tend to run to love / Only takes a woman / To show you what it means to love, love", "Never feel that type of way / But I need you in my life / Yeah, you could be my wifе for real", "You could see it in my aura / You've been givin' it your all and I'm fallin' for you". En français, ça donne ça : "Les gens ont tendance à se précipiter / Les gens ont tendance à courir vers l'amour / Il ne faut qu'une femme / Pour vous montrer ce que cela signifie d'aimer", "Je n'ai jamais ressenti ce genre de choses / Mais j'ai besoin de toi dans ma vie / Oui tu pourrais vraiment devenir mon épouse", "Tu pourrais le voir dans mon aura / Tu as tout donné et je craque pour toi".

Une magnifique déclaration d'amour donc, où il avoue même avoir envie de se marier avec Gigi Hadid. Sa phrase "Oui tu pourrais vraiment devenir mon épouse" dans le morceau serait-elle même une sorte de demande en mariage ?

Le couple, plus in love que jamais

Ce n'est pas la seule chanson de son album où il évoque son idylle avec sa moitié. Dans "Nobody is Listening", un opus très personnel où Zayn Malik se confie sur sa vie privée, l'artiste en dévoile aussi un peu plus sur son couple dans le titre Tightrope. Et avant ça, la star avait aussi fait venir Gigi Hadid dans son célèbre clip Pillowtalk.

En septembre 2020, Zayn Malik et Gigi Hadid sont devenus parents de leur premier enfant, une petite fille. C'est en mai 2020 que la mannequin avait confirmé être enceinte après la rumeur de grossesse sortie en avril 2020. Elle avait même publié des photos de son baby bump pour répondre aux accusations de mensonge sur sa grossesse. Après avoir un bébé, les amoureux pourraient donc maintenant peut-être se fiancer, puis se marier.