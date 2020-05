Westworld saison 3 : un personnage tué dans le final, son interprète absent de la saison 4 ?

C'est la fin d'une Dolorès...

Comme d'habitude, le dernier épisode de la saison 3 de Westworld nous a offert de nombreux twists. Et parmi les plus marquants, difficile de ne pas mentionner celui de Dolores. En effet, celle que l'on pensait prête à tout pour détruire l'humanité n'avait finalement pas cet objectif en tête. Au contraire, la seule chose qui l'intéressait était de sauver les hommes en détruisant ce monde afin qu'ils puissent repartir de zéro.

Malheureusement pour elle, ce dernier épisode semble avoir confirmé une triste nouvelle déjà teasée précédemment : elle ne devrait jamais avoir la chance de découvrir ce possible nouveau monde puisqu'elle a encore été tuée dans la série (on ne fait plus les comptes désormais). Seule différence cette fois-ci, toute sa mémoire et toutes ses données ont été visiblement effacées de façon définitive. Autrement dit, cette Dolorès ne devrait plus exister.

... mais pas de Evan Rachel Wood ?

De quoi comprendre que c'est la fin de l'aventure pour ce personnage ? Non. On vous le rappelle, Charlotte est le nouveau corps de la version diabolique de Dolores. Par conséquent, ce personnage - même sous une apparence différente et avec une personnalité éloignée, a encore beaucoup de choses à nous proposer à l'écran. De quoi alors comprendre que c'est la fin de l'aventure pour Evan Rachel Wood, son interprète ? Là encore, c'est peu probable.

Interrogée par ET sur ce grand final, la comédienne a sous-entendu qu'elle n'en avait pas encore terminé avec la série : "Cette saison était plus linéaire et elle s'est moins développée en mode, 'Et voilà une surprise !', 'Et encore une surprise !', 'Et une autre surprise !'. Au contraire, c'était comme si toutes les grosses surprises avaient été réservées pour le final. Enfin non, pas toutes. Ça reste Westworld et on a encore des surprises !" Oui, le fait qu'elle semble déjà projetée vers l'avenir tend à indiquer qu'elle pourrait être présente au casting de la saison 4.

Comment ? Et pourquoi pas... grâce à Charlotte. On a pu le découvrir dans les ultimes secondes de l'épisode final, la grande méchante est sur le point de se créer sa propre armée de machines. Et on ne sait pas pourquoi, mais on l'imagine bien utiliser les visages habituels de la série pour donner vie à ces nouveaux hôtes...