Wejdene : des tenues sexy pour Danse avec les stars 2021 ? "Il n'y a rien de vulgaire"

C'est officiel, Wejdene sera au casting de la saison 11 de Danse avec les stars, qui débutera le 17 septembre 2021 sur TF1. Une nouvelle aventure pour la chanteuse, découverte en 2020 avec son titre Anissa, qu'elle attend avec impatience. Alors que son jeune âge a failli l'empêcher d'être choisie par les producteurs, elle souhaite désormais profiter de ce programme pour dévoiler au public une autre facette de sa personnalité.

Une émission très importante pour Wejdene

Interrogée par Télé 7 Jours sur les raisons qui l'ont poussée à tenter l'expérience, Wejdene a en effet confessé être déjà en quête de diversité dans sa carrière, "C'est l'opportunité pour moi de faire et de proposer autre chose que de la musique".

Surtout, à une époque où tout le monde pense la connaître grâce à ses titres ou ses réseaux sociaux, la pote d'Aya Nakamura espère prouver aux gens que l'image qu'ils ont d'elle n'est pas forcément la bonne, "A travers les magnétos des coulisses de l'émission et des entraînements, ce sera aussi l'occasion pour mes fans de me découvrir dans un exercice différent et de leur montrer ma véritable personnalité."

Pas de limites pour la chanteuse

De fait, attendez-vous à découvrir une Wejdene survoltée et surmotivée sur les parquets de DALS. Consciente qu'elle sera attendue au tournant, la jeune femme assure ne ménager aucun effort actuellement, "Mes atouts sont mon mental et ma détermination. Et croyez-moi, il en faut une sacrée dose pour supporter les heures de répétition, la fatigue. C'est une expérience très intense".

De même, malgré quelques craintes sur le concours à venir, "Je ne suis pas fan de la danse contemporaine, je trouve ça bizarre", elle a décidé de ne rien s'interdire afin d'être la plus à même de faire le show, "Porter une tenue sexy lors d'une prestation, ne me pose pas de problème. Ça fait partie du show, il n'y a rien de vulgaire."

Reste désormais à savoir si les jurés seront convaincus et charmés par son énergie et sa volonté !