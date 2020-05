Vianney révèle avoir eu le coronavirus : "J'ai eu des complications"

Après une pause de deux ans, Vianney est de retour ! Alors que son troisième album devrait sortir cet automne, le chanteur de 29 ans qui avait disparu des médias et des réseaux sociaux a accordé une interview au Parisien. Dans celle-ci, l'artiste se confie sur son retour musical, mais fait également une révélation marquante : il a révélé avoir été atteint du covid-19 (coronavirus) et a eu des complications : "J'ai chopé le truc. J'ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications, ça a duré quinze jours, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune... Mais ce qui m'arrive n'est pas important".

Aujourd'hui, il est guéri : "J'ai eu de la chance.", reconnaît-il, avouant être prêt à retourner sur scène. Vianney n'est pas la seule célébrité à avoir contracté le coronavirus : Tom Hanks, Pierre Ménès, Blaise Matuidi, Patrick Bruel ou encore Idris Elba l'ont également eu. Mais tous n'ont pas eu la chance d'en guérir : Christophe, Pape Diouf ou encore le père de Soprano (à confirmer) n'y ont pas survécu. Alors que le déconfinement est prévu ce lundi 11 mai 2020, le nombres de victimes augmente chaque jour, en France et dans le monde entier. Au total, il y a eu plus de 3,6 millions de cas et 257 000 décès dans le monde.