Mort de Christophe : Cyril Hanouna, Christine and the Queens... les stars lui rendent hommage

Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 aurait déjà fait plus de 140 000 victimes à travers le monde. Parmi les personnes tristement disparues, on retrouve malheureusement plusieurs célébrités comme Mark Blum vu dans la série You et Pape Diouf.

Christophe est décédé

C'est dans la nuit que l'AFP a annoncé la mort de Christophe, confirmée par son épouse Véronique et leur fille Lucie. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné" peut-on lire dans un communiqué. Le chanteur est mort ce jeudi 16 avril à 74 ans d'un emphysème, une maladie pulmonaire, précise son épouse qui, dans son communiqué, n'a pas évoqué le Coronavirus. Hospitalisé à Paris et admis en réanimation le 26 mars dernier, il avait ensuite été transféré dans un hôpital de Brest. C'est le journal Le Parisien qui avait dévoilé fin mars que le chanteur avait été testé positif au Covid-19. Christophe, Daniel Bevilacqua de son vrai nom, avait enchaîné des tubes dans les années 60 et 70 avec notamment Aline, Les Marionnettes, Les Paradis Perdus ou encore Les Mots Bleus.

Les hommages des stars

Suite à cette triste annonce, de nombreuses célébrités ont posté un hommage au chanteur disparu sur leurs comptes Twitter ou Instagram. Parmi eux ? Cyril Hanouna, Christine and the Queens, Nikos Aliagas, Pascal Obispo, Christophe Beaugrand et bien d'autres. Découvrez leurs messages ci-dessous :