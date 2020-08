Vanessa (Secret Story 9) méconnaissable et amincie, elle a bien changé !

Dans son post Instagram, Vanessa a précisé avoir perdu du poids après un coup dur dans sa vie personnelle : "Après avoir vécu une période difficile dans ma vie, j'ai perdu 10 kilos". Une fois ces nombreux kilos perdus à cause du stress et d'une période compliquée, la nordiste a décidé de ne pas reprendre du poids même si ça allait mieux. "Je ne voulais pas les reprendre (les kilos, ndlr) donc j'ai changé mes conditions de vie" a-t-elle ainsi expliqué, "et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma peau".