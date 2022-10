Une simple affaire de tromperie fait trembler le monde des anime au Japon : gros bouleversement possible pour Bleach et Demon Slayer

Après de longues années d'attente, l'anime Mob Psycho 100 est enfin de retour sur nos écrans. Depuis le 19 octobre 2022, la saison 3 est diffusée sur Tokyo MX au Japon et sur Crunchyroll en France, et nous permet de découvrir l'évolution de Shigeo Kageyama à travers des aventures toujours plus originales et spectaculaires.

L'un des plus gros Seiyuus japonais au coeur d'un scandale

Malheureusement, ce qui devait être une fête est aujourd'hui gâchée par un improbable scandale au Japon. Alors que les Seiyuus - terme utilisé pour désigner les comédiens de doublage, sont de véritables rois et reines chez nos voisins, et sont vénérés comme jamais par le public, la carrière de Takahiro Sakurai se heurte aujourd'hui à un scandale inattendu.

C'est le Weekly Bushun qui a dévoilé l'information cette semaine, l'interprète de Reigen dans Mob Psycho 100 - mais aussi de Giyû Tomioka dans Demon Slayer ou encore Sasori dans Naruto, aurait mené une double vie pendant près de dix ans dans le plus grand des secrets. Tandis que l'acteur était marié depuis de longues années - chose que le grand public et une partie de son entourage ignoraient, il était également en couple avec une autrice de son émission de radio P.S. Genki Desu. Takahiro.

Or, évidemment, cette dernière n'était pas au courant de cette situation et est tombée de haut quand, au détour d'une interview inédite de Takahiro Sakurai accordée le mois dernier, celle-ci a découvert qu'il était déjà engagé avec une autre personne. Face à cette trahison, elle aurait non seulement démissionné (voire carrément quitté l'industrie), mais elle aurait également été admise aux urgences. Son état de santé n'a pas été communiqué, mais elle serait néanmoins hors de danger.

Une affaire de tromperie qui choque un pays

Face à cette polémique, le comédien a dans un premier temps assuré qu'il avait mis un terme à sa liaison avant la révélation autour de son mariage lors de l'interview. Puis, désormais chassé par la presse, il a confié qu'il s'exprimerait plus longuement sur cette affaire dans le futur, conscient de ses erreurs et du travail qui l'attend pour regagner la confiance de ses proches (sa femme a également découvert cette affaire avec l'article) et son public.

"Oui, il y a eu de tels échanges [avec l'autrice] sur un mariage entre nous. (...) Là je parle avec ma femme. Je tente désormais de m'expliquer, a-t-il notamment confié. Je reviendrai vers vous plus tard. Pour l'instant, j'apprécierais que vous me donniez le temps".

De son côté, Intention - l'agence de talent qui s'occupe de Takahiro Sakurai, a déjà présenté des excuses officielles à toutes les personnes qui auraient pu se sentir blessées par cette polémique, tant l'émotion est actuellement vive au Japon avec de nombreuses réactions négatives.

Quelles conséquences pour Takahiro Sakurai ?

Une simple affaire privée qui ne nous concerne pas ? Oui, mais qui pourrait néanmoins avoir de grosses conséquences dans les semaines / mois à venir. Déjà, une première annonce est tombée : P.S. Genki Desu. Takahiro est désormais terminée. Selon les premières révélations, c'est l'acteur qui aurait décidé de tout arrêter suite au départ de l'autrice et face aux réactions de son équipe. Un véritable choc pour les fans tant cette émission de radio qui permettait de découvrir l'envers du décor du doublage était appréciée.

De même, si à ce jour son agence artistique semble toujours soutenir Takahiro Sakurai, il va désormais falloir attendre de voir si cette polémique impactera également sa carrière dans le monde de l'animation. On s'en souvient, le comédien Tatsuhisa Suzuki a récemment été contraint de quitter la série Tokyo Revengers dans laquelle il prêtait sa voix à Draken à la suite d'une affaire autour... de son infidélité. Il s'agit en effet d'un thème pris très au sérieux au Japon et les producteurs peuvent se montrer sans pitié pour sauver un projet en évitant de se mettre les spectateurs à dos.

Pour rappel, Takahiro Sakurai est également au casting de Bleach: Thousand-Year Blood War en tant que Izuru Kira, Bluelock en tant que Sae Itoshi, Jujutsu Kaisen en tant que Suguru Getō ou encore Urusei Yatsura en tant que Tsubame Ozuno. Que des gros rôles qui montrent bien son importance dans l'industrie mais qui, dans le même temps, montrent les tremblements de terre dans le monde des anime qui pourraient avoir lieu si le comédien était lui aussi amené à voir ces personnages lui être retirés...