Tokyo Revengers saison 2 : gros changement à venir pour la suite après un scandale

Après des mois de silence radio, la nouvelle a récemment été confirmée : l'anime Tokyo Revengers sera de retour en 2022 avec une saison 2. Pour l'heure, aucune date de sortie/diffusion n'a encore été annoncée - même s'il se murmure que les nouveaux épisodes pourraient arriver d'ici la fin de l'été / le début de l'automne prochain, mais on sait déjà que l'intrigue à venir est sous-titrée Christmas Showdown adaptera logiquement l'arc Black Dragons du manga de Ken Wakui.

Changement de voix pour Draken

Deux bonnes nouvelles qui se heurtent malheureusement à une moins bonne. On vient de l'apprendre, l'un des personnages principaux de la série va perdre sa voix emblématique. De qui s'agit-il ? De Draken, l'incontournable bras droit de Mikey. Rassurez-vous, le héros sera bien présent à l'écran, mais l'acteur Tatsuhisa Suzuki ne reprendra pas son rôle dans la suite.

Il y a quelques jours, Tatsuhisa Suzuki - qui prête également sa voix à Anos Voldigoad dans l'anime The Misfit of Demon King Academy, a révélé son intention de faire une pause dans sa carrière à la suite d'une "grosse fatigue physique et mentale ressentie". En cause ? Depuis quelques semaines, le seiyū se retrouve au centre d'un scandale à la suite des révélations dans la presse de son infidélité, plusieurs mois après son mariage avec la chanteuse LiSA. Or, si Tatsuhisa Suzuki s'était rapidement excusé dans un communiqué, "Je suis sincèrement désolé envers tout le monde pour les problèmes que j'ai pu causer à travers mon comportement irresponsable et inapproprié", il serait aujourd'hui sujet à des problèmes de santé, la faute à la pression populaire et les critiques dont il fait l'objet.

Pour l'heure, le nom du nouvel interprète de Draken n'a pas encore été dévoilé, mais il ne fait aucun doute que cette succession ne sera pas simple tant Tatsuhisa Suzuki avait su marquer ce rôle de son empreinte.