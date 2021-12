Tokyo Revengers saison 2 : teaser, intrigue, date de sortie... ce que l'on sait déjà sur la suite

Une saison 2 pour Tokyo Revengers ?

Alors que l'avenir de l'anime One Punch Man est toujours incertain (aura-t-on un jour le droit à une saison 3 ?), celui de Tokyo Revengers est déjà connu. Un petit peu plus de trois mois après la diffusion du dernier épisode de la saison 1 qui se terminait sur un cliffhanger, le site officiel de la série a en effet confirmé qu'une saison 2 venait enfin d'être commandée. Malheureusement, si le casting vocal devrait être identique, on ne sait pas encore combien d'épisodes seront au programme.

Quel arc à venir ?

Côté intrigue, on sait en revanche ce qui sera adapté dans cette suite. Alors que la saison à venir est officiellement sous-titrée "Christmas Showdown", ce titre fait clairement référence à l'arc Black Dragons du manga. Actuellement considéré comme le plus puissant de l'oeuvre de Ken Wakui par les fans, cette histoire est intimement liée à Mickey (ou plutôt son frère) et met en scène un nouveau gang très spécial. De quoi nous offrir de nombreuses scènes de combat ultra badass et quelques coups bas à couper le souffle.

Pour l'anecdote, là où la saison 1 a pu adapter les 73 premiers chapitres du manga, l'arc des Black Dragons n'est composé que de 43 chapitres. Autrement dit, il n'est pas impossible que la saison 2 s'amuse à étirer l'intrigue afin de la faire durer le plus longtemps possible. Bien évidemment, il n'est également pas impossible que les créateurs débutent l'arc suivant pour compléter, mais cela serait alors prendre le risque de trop réduire l'écart entre la série et le manga qui pourraient alors se retrouver au même niveau dès la saison 4.

Quelle date de sortie pour la suite de l'anime ?

C'est malheureusement la grosse interrogation du moment. Si un premier teaser a été mis en ligne au moment de l'annonce (voir dans notre diaporama), celui-ci ne contient en réalité aucune image inédite. De fait, même si la production des nouveaux épisodes a déjà débuté au Japon par Liden Films, on ne connait pas encore l'état de sa progression et on ne sait pas encore à quelle date on peut espérer découvrir cette suite. Malgré tout, quand on sait qu'il avait fallu moins d'un an entre l'officialisation de la saison 1 et sa diffusion, on peut espérer retrouver Tokyo Revengers d'ici la fin de l'été, le début de l'automne 2022 sur Crunchyroll en France.