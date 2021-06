One Punch Man saison 3 : à quand la suite ? On fait le point sur l'avenir de l'anime

Quel studio d'animation ?

C'était la surprise de la saison 2 de One Punch Man, malgré l'excellent travail de Madhouse lors de la saison 1, le studio avait mystérieusement été remplacé par J.C. Staff. Le problème, c'est que si ce dernier est à l'origine de très beaux succès comme Bakuman, Food Wars, Eden Zero, son travail sur l'anime a été catastrophique avec une animation au rabais. Aussi, devant la colère des fans qui se sont sentis floués, il n'est pas certain que le studio soit de retour pour cette saison 3. Et quand on sait que MAPPA et Wit Studio ont déjà des plannings surchargés, on peut comprendre que la recherche d'un successeur prenne du temps, ce qui pourrait là-aussi expliquer un tel retard.