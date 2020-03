One Punch Man saison 2 : participez au doublage de la série en incarnant un super-vilain !

Participez au doublage de One Punch Man

Vous avez toujours rêvé de prêter votre voix à un personnage issu d'un anime ? Ça tombe bien, ADN et l'éditeur Kazé s'apprêtent à faire votre bonheur. La plateforme de streaming vient de l'annoncer sur son blog, alors que le doublage de la saison 2 de One Punch Man - toujours porté par Orelsan, est récemment entré en production, un super-vilain très spécial est exclusivement réservé à l'un des fans.

Oui, à l'instar de ce qui avait été mis en place en 2016 avec le personnage de Mante-le-Joli lors de la saison 1, ADN s'apprête à lancer un nouveau concours qui permettra à un chanceux parmi vous de doubler un méchant de la série. Et cette fois-ci, il s'agira... de Friture. Un nom ridicule certes, mais un personnage plutôt badass !

Un concours très simple

Au programme ? Rien de plus simple. Vous prenez l'extrait disponible dans notre diaporama, vous enregistrez votre propre doublage sur la réplique suivante "Vous, les héros, n'êtes que des humains. Votre destin est d'être exterminés par les monstres", puis vous partagez votre oeuvre à l'adresse ICI. Enfin, les meilleurs doublages seront jugés par les internautes et les équipes de ADN/Kazé, et le grand gagnant participera à une véritable session d'enregistrement pour entrer à jamais dans l'histoire de One Punch Man.

Attention, le concours ne débute qu'à partir du 23 mars - donc inutile d'envoyer quoi que ce soit avant, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour trouver votre meilleure voix pour un tel vilain ! Bon courage.