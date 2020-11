One Punch Man en live-action : une star de The Gentlemen pour incarner Saitama au cinéma ?

One Punch Man au cinéma

C'est une nouvelle qui a fait trembler tout le monde au printemps dernier, l'excellent manga One Punch Man va prochainement avoir le droit à une adaptation. Non, on ne parle pas d'un nouvel anime (une saison 3 de l'actuel est toujours en préparation), mais bien d'un film... en live-action.

Selon les premières informations révélées à l'époque, c'est le duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui aurait été choisi afin d'écrire ce film. De qui s'agit-il ? Ce sont tout simplement les responsables du catastrophique film Venom porté par Tom Hardy, lui-même adapté de comics. Autant dire que le niveau de confiance n'est pas très élevé.

Une réalisatrice et un acteur trouvés ?

Heureusement, à en croire la rumeur du moment, l'équipe derrière ce projet pourrait réussir à bien s'entourer. Premièrement, c'est Chloé Zhao - réalisatrice de Eternals, futur gros film de Marvel, qui serait en discussions afin de réaliser ce film. Un choix fort et rassurant. Deuxièmement, alors que Saitama - ce super-héros chauve ultra badass, semble impossible à interpréter sur grand-écran (difficile d'imaginer un acteur avec un front dégarni aussi classe), Sony Pictures aurait pourtant trouvé la perle rare.

Au programme ? C'est Henry Golding, l'une des stars montantes d'Hollywood, qui serait le favori du studio. Récemment vu dans les films Crazy Rich Asians et The Gentlemen, le comédien de 33 ans aurait effectivement tout du choix idéal : un visage connu mais pas trop ce qui ne gâcherait pas l'incarnation, il est d'origine asiatique ce qui nous éviterait un nouveau white-washing à l'américaine et surtout, comme il nous le prouvera prochainement avec le film Snake Eyes (spin-off de la franchise G.I. Joe), il est plutôt à l'aise sur des séquences de combats stylées.

Attention, il ne s'agit encore que d'une rumeur et elle est donc à prendre avec des pincettes, mais elle n'en reste pas moins intrigante. A suivre.