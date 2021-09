Tokyo Revengers saison 2 : comment voir la suite de l'anime ?

Comme on le disait dans notre critique de Tokyo Revengers, l'une des qualités de l'anime est que les créateurs maitrisent parfaitement l'art du cliffhanger. Et ce n'est pas l'épisode 24, imaginé comme le final de la saison 1, qui a été diffusé ce dimanche 19 septembre 2021 au Japon (disponible en simulcast sur Crunchyroll en France), qui nous contredira.

Une fin sous tension pour Tokyo Revengers

Dans ce final intitulé A cry baby, Takemichi Hanagaki - de retour dans le présent après avoir été nommé chef de la 1ère team du Toman en 2005, pense avoir enfin réussi à sauver tout le monde. Malheureusement, si sa nouvelle situation en 2017 semble être idéale en apparence (cadre à succès du Toman entouré de ses amis d'enfance), la réalité est tout autre.

Et pour cause, Kraken est encore emprisonné pour meurtre, Mickey a disparu, le Toman s'est associé à un autre dangereux gang et surtout... Kisaki est toujours aussi fou. Dans les ultimes minutes, on peut ainsi le voir tuer Chifuyu - qui a passé ces 12 dernières année à tenter de venger la mort de Baji, et s'apprêter à descendre Takemichi, qu'il considère étonnement comme son "héros". Un double twist inattendu aussi fou que génial.

Une saison 2 pour l'anime ?

Alors, Takemichi va-t-il réellement mourir ? Naoto va-t-il arriver à temps pour le sauver et le renvoyer dans le passé ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience. Et pour cause, à l'heure actuelle, rien n'indique que l'anime aura le droit à une saison 2. Ni Liden Films (studio d'animation), ni Koichi Hatsumi (le réalisateur), ni la MBS ou TV Tokyo (chaînes télé) n'ont réagi concernant l'avenir de la série. Une mauvaise nouvelle ? Rassurez-vous, il est heureusement peu probable de voir Tokyo Revengers s'arrêter maintenant.

Au contraire, l'anime fait partie des séries les plus regardées et suivies de l'année au Japon. La preuve, depuis les débuts de sa diffusion en avril 2021, les ventes du manga ont explosé. En mai dernier, il était notamment annoncé que l'oeuvre de Ken Wakui s'était écoulée à 6 millions de nouveaux exemplaires en un mois seulement, soit un bond de 670% des ventes. Autre preuve de la force de cette licence, cette année 2021 a également été marquée par une adaptation en live-action au cinéma. Autrement dit, Tokyo Revengers est l'une des valeurs sûres du moment et ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'une suite ne soit officiellement commandée.

Où voir la suite de Tokyo Revengers ?

Toutefois, si vous n'avez pas la patience d'attendre ce renouvellement et 2022 pour découvrir si Takemichi est mort ou vivant, on ne peut que vous conseiller de lire les mangas. Oui, c'est la bonne nouvelle de cet article, la suite de l'histoire est d'ors et déjà disponible en France dans nos librairies grâce à Glénat qui s'occupe de sa publication.

De fait, là où la fin de l'épisode 24 de l'anime équivaut au chapitre 73 du manga, que l'on retrouve dans le tome 9, sachez que les 14 premiers volumes de l'oeuvre de Ken Wakui ont déjà été traduits en France, tandis que la date de sortie du tome 15 est programmée au 3 novembre prochain. Autant dire que si la saison 2 suit le même rythme d'adaptation que la saison 1, vous devriez avoir lu toute son intrigue avant même le début de sa diffusion !

L'anime Tokyo Revengers est disponible sur Crunchyroll. Le manga est publié chez Glénat.