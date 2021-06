Tokyo Revengers : le manga adapté en live-action, premières bandes annonces du film

Alors que le public découvre à peine son anime (diffusée sur Crunchyroll en France), le manga Tokyo Revengers imaginé par Ken Wakui va prochainement avoir le droit à son adaptation en live-action. Produit par Warner Bros (Japan), ce film réalisé par Tsutomu Hanabusa est en effet attendu le 9 juillet dans les salles de cinéma au Japon.

Une adaptation prometteuse

Un projet casse-gueule ? Si l'on en croit les différentes bandes annonces dévoilées, on peut au contraire se montrer rassuré sur la qualité à venir. La mise en scène nous promet un rendu dynamique et fidèle à l'ambiance de l'histoire sur papier, les effets spéciaux s'annoncent très réussis - notamment les passages de sauts dans le temps et surtout, les acteurs semblent crédibles et bien castés au regard des versions dans le manga.

En parlant du casting, cette adaptation sera portée par de très beaux noms. Ainsi, c'est Takumi Kitamura (Je veux manger ton pancréas, The Good Wife) qui incarnera Takemichi Hanagaki, Yuki Yamada (GTO, Kaizoku Sentai Gokaiger) se glissera dans la peau de Ken Ryûgûji, Yosuke Sugino (Flower and the Beast, Hitsuji to Okami no Koi to Satsujin) sera quant à lui Naoto Tachibana, tandis que Mio Imada (Boys Over Flowers, Wotakoi: Love Is Hard for Otaku) sera l'interprète de Hinata Tachibana. Du talent à tous les niveaux, c'est prometteur.