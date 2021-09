Tokyo Revengers : faut-il regarder l'anime adapté du célèbre manga ?

Conclusion

Qu'on se le dise, Tokyo Revengers ne révolutionne en rien le monde des anime. Au contraire, il est difficile de faire plus classique dans la forme (on peut d'ailleurs regretter cet énorme défaut qui consiste à augmenter la durer d'un épisode à travers des résumés inutilement trop longs). Malgré tout, cet anime est également terriblement efficace. Le déroulé de l'intrigue est parfaitement maîtrisé, ce qui fait que chaque épisode se termine sur un mini-cliffhanger qui nous donne envie de les enchaîner le plus rapidement possible. On s'amuse, on vibre un peu, on en prend plein les yeux... c'est un plaisir non coupable qui nous fait du bien.

Néanmoins, une question se pose tout de même : est-ce que l'on devient vite accro à la série grâce au travail de Ken Wakui sur le manga ou parce que l'anime arrive réellement à apporter sa propre touche, ce qui le rend indispensable ? A ce jour, on n'a pas encore la réponse. Quoi qu'il en soit, Tokyo Revengers, en anime ou en manga, reste un bonheur de tous les instants et on ne se lasse pas de cet univers.

Tokyo Revengers est disponible sur la plateforme Crunchyroll en France.