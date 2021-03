Regarder des anime c'est bien, s'ambiancer sur leurs openings, c'est encore mieux. Et pour cause, les Japonais ne font jamais rien à moitié et nous offrent régulièrement des pépites quand il s'agit des intros. T'es du genre à ne JAMAIS cliquer sur "passer le générique" quand tu regardes un nouvel épisode ? Tu penses être intraitable sur le sujet ? One Piece, Fullmetal Alchemist ou encore Dragon Ball n'ont aucun secret pour toi ? Alors ce quiz t'es destiné ! Mais attention, on ne triche pas...