Une épingle à cheveux contre une maison : le pari fou de cette tiktokeuse est sur la bonne voie

Cette inconnue est donc partie d'une épingle à cheveux, qu'elle a d'abord réussi à échanger contre des boucles d'oreilles fantaisie, puis a échangé chaque nouvel objet avec un autre. Un casque audio Bose, une console Xbox One, un MacBook Pro 2011 d'une valeur de 400$, un appareil photo Canon et tout le set qui va avec qui coûterait 550$... Et finalement, la jeune femme vient d'arriver à obtenir une paire de sneakers Nike qui vaut actuellement plus de 800$ sur le marché de la revente. Pas mal en ayant commencé par une épingle !