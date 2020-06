"La question elle est vite répondue" : la nouvelle vidéo de JP Fanguin prouve que c'est qu'un troll

Une enquête ouverte après la vidéo avec la coupe de champagne

Ce mardi 16 juin 2020, JP a publié une nouvelle vidéo qui montre bien une fois de plus qu'il ne serait qu'un troll et que son lifestyle de millionnaire serait juste du fake pour au mieux surfer sur son début de buzz, au pire arnaquer des internautes naïfs. "Si je me permets de contacter c'est pour une raison très simple : savais-tu que la plupart des investisseurs immobiliers vivent de revenus passifs et n'ont même plus besoin de travailler ?" déclare-t-il, "Alors pose toi les bonnes questions : est-ce que tu préfères être misérable et vivre dans un trois pièces et demi ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi ? Et peut-être avoir la possibilité de t'offrir une somptueuse villa ?".

"Moi je pense que la question elle est vite répondue" lâche-t-il, sa phrase devenue culte, avant d'en sortir une autre qui pourrait tout autant devenir virale sur les réseaux : "Alors, soit tu me suis, sois tu restes dans ton lit superposé".