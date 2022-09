Un tatouage sans douleur ni saignement ? Ce patch magique pourrait tout révolutionner

Vous en avez marre de souffrir à chaque tatouage ? Vous rêvez de sauter le pas, mais vous avez peur des aiguilles ? Après Bic, qui a lancé un stylo pour se faire des tatouages éphémères, les scientifiques du Georgia Institute of Technology ont peut-être la solution pour vous, cette fois pour des vrais tattoo ! Grâce à une découverte dont les résultats ont été publiés dans la revue iScience, on apprend qu'il devrait bientôt être possible de se faire tatouer sans douleur. Mais comment cela est-il possible ? La solution miracle serait tout simplement un patch capable d'imprimer un motif sur la peau. Il est composé de plusieurs aiguilles microscopiques, plus petites que des grains de sable, remplies d'encre, et qui pourraient se dissoudre dans la peau.

Une technique de tatouage indolore

"Cela pourrait être un moyen non seulement de rendre les tatouages médicaux plus accessibles, mais aussi de créer de nouvelles opportunités pour les tatouages cosmétiques en raison de la facilité d'administration", explique dans un communiqué Mark Prausnitz, le professeur qui a dirigé les travaux.

"Certaines personnes sont prêtes à accepter la douleur et le temps nécessaire pour un tatouage, nous avons pensé que d'autres pourraient préférer un tatouage qui est simplement pressé sur la peau et qui ne fait pas mal", ajoute-t-il.

"L'objectif n'est pas de remplacer tous les tatouages"

En fonction de l'encre choisie, ces nouveaux tatouages pourront être définitifs, mais également temporaires. "L'objectif n'est pas de remplacer tous les tatouages, qui sont souvent des oeuvres de beauté créées par les tatoueurs. Notre objectif est de créer de nouvelles opportunités pour les patients, les animaux domestiques et les personnes qui souhaitent un tatouage indolore et facile à administrer", affirme Mark Prausnitz.

Pour le moment, la technique sera principalement utilisée dans le milieu médical, mais pourrait prochainement débarquer dans les salons de tatouage. Le tatouage est en effet utilisé dans le milieu médical, par exemple pour masquer une cicatrice, reconstruire une aréole mammaire après une ablation ou encore pour les victimes de brûlures.