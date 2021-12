Selena Gomez et Cara Delevingne : les deux amies ont maintenant un tatouage en commun

Même s'ils ne se voient pas tous, Selena Gomez a déjà une quinzaine de tatouages à son actif ! Eh oui, l'ex-star de Disney Channel, chanteuse et actrice, adore ça. Elle a déjà un tatouage en commun avec la chanteuse Julia Michaels (une flèche sur la main), un avec les acteurs de 13 Reasons Why (série qu'elle a produite) Alisha Boe et Tommy Dorfmann (un point virgule sur le bras) ou encore avec son amie Courtney Lopez (le numéro 1 tatoué sur la cage thoracique). En cette fin 2021, c'est une autre amitié que Selena Gomez vient de marquer sur sa peau.

Une rose en tatouage pour Cara Delevingne et Selena Gomez

Pour finir 2021 en beauté, Selena Gomez et Cara Delevingne sont passées chez le tatoueur ! Il y a quelques jours, Bang Bang Tattoo, un salon de tatouage situé à New York, dévoilait le nouveau tatouage de Selena Gomez : une rose de couleur rose dégoulinante, située entre les omoplates. Eh bien, quelques jours plus tard, le tatoueur a réalisé la même sur Cara Delevingne. La mannequin et actrice a, elle, réalisé ce tattoo sur sa cage thoracique et c'est franchement très réussi !