Bic lance BodyMark, le stylo pour se faire des tatouages éphémères

Se faire un tatouage est une décision dont il vaut mieux être sûr, même si on peut les enlever maintenant, d'autant plus que ça n'est pas forcément une partie de plaisir : il paraît que c'est encore pire que la réalisation du tattoo. Certaines personnes n'osent pas passer le cap par peur de regretter ou tout simplement par peur de la douleur, mais la bonne nouvelle est qu'ils peuvent aujourd'hui opter pour les tatouages éphèmeres. Pas de durée indéterminée, seulement de quelques jours, le compromis parfait pour les indécis.

Bic lance son stylo pour faire des tatouages éphémères

La marque Bic a décidé de suivre cette tendance avec son nouveau stylo BodyMark idéal pour réaliser de faux tatouages avec sa "pointe fine et flexible qui permet, selon la pression, de réaliser de petits détails mais aussi de colorier de plus grands aplats" et "son encre à l'odeur discrète". Pour laisser encore plus de place à votre imagination, il existe en huit couleurs : noir, marron, rouge, rose, violet, bleu, turquoise et vert.

Votre création peut rester plusieurs jours sur votre peau mais, si vous en avez marre avant, il vous suffit de l'enlever avec de l'eau et du savon. Simple et pratique. Et s'il arrive qu'elle ne parte pas du premier coup... Don't panic, l'encre n'est pas indélébile, il suffit juste de la laver plusieurs fois. Tous les conseils d'utilisation sont à retrouver sur le site de Bic.

Une collab avec une tatoueuse pro

Pour BodyMark, le marque s'est associée à la tatoueuse professionnelle et célèbre, Miryam Lumpini, surnommée The Witch Doctor. Elle "est la directrice artistique internationale de la ligne BodyMark. Elle a imaginé les motifs que l'on retrouve sur les emballages de la gamme et leur donne vie sur la peau de manière temporaire à l'aide des marqueurs BodyMark", explique Bic dans un communiqué. Miryam Lumpini a aussi créé des idées de design, vous avez juste à les reproduire.