Un si grand soleil : Janet vs Claire, Tonya Kinzinger annonce un futur départ

Après une première confrontation à la fin de l'année 2021, Claire (Mélanie Maudran) et Janet (Tonya Kinzinger) vont à nouveau se retrouver au centre d'une situation intense à l'hôpital d'Un si grand soleil. Et malheureusement pour les fans des deux héroïnes, l'intrigue à venir ne sera pas sans conséquences.

Janet dans une position intenable à l'hôpital

A l'occasion d'une interview accordée à Télé Poche, Tonya Kinzinger a dans un premier temps révélé que son personnage se retrouvera bientôt dans une position difficile, voire intenable au sein de l'établissement hospitalier, "Sa direction lui demande de réorganiser son service, réduire les effectifs et raccourcir les délais d'hospitalisation de ses patients."

Des exigences inédites qui iront "à l'encontre de son éthique" et qui feront tout naturellement naître de terribles tensions auprès de ses proches, "La pression qu'elle subit se répercute sur son équipe et un événement malheureux va la mettre en porte-à-faux."

Nouvelles tensions avec Claire, un départ à venir

Le rapport avec Claire ? Tandis que Janet "va connaître la trahison", la comédienne a ensuite précisé que le médecin incarnée par Mélanie Maudran en sera la principale responsable, "La déception est d'autant plus grande qu'elle vient de Claire pour qui elle a un profond respect et une véritable affection".

De fait, si l'on se fie aux révélations de Tonya Kinzinger, cela entrainera inévitablement une guerre d'ego qui devrait faire une victime, "Chacune est dans sa vérité, ce qui va générer de fortes incompréhensions. Elles vont défendre leurs positions avec sincérité. Et comme ce sont deux guerrières, ça va aller très loin entre elles. À un moment, l'une d'elles devra partir."

De quoi nous laisser avec deux questions : Quelle héroïne sera concernée par ce départ et ce départ sera-t-il définitif ou provisoire ? Quand on se souvient que Tonya Kinzinger était déjà au centre de rumeurs de départ en 2020, on craint le pire pour Janet.