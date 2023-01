Un acteur d'Emily in Paris finalement choisi pour jouer James Bond ? C'est la folle rumeur du moment

Malgré la récente fin de la Coupe du Monde 2022, n'allez pas croire que les bookmakers - toujours prêts à se faire de l'argent sur le dos des millions de personnes en galère, sont au chômage. Au contraire, ils ne manquent jamais d'opportunités pour faire le bonheur de leurs banquiers. A cet effet, l'un de leur sujet préféré, quand il ne tourne pas autour du sport, concerne... James Bond.

Depuis l'annonce du retrait de Daniel Craig de cette cultissime saga, il ne se passe en effet pas une semaine sans qu'une nouvelle rumeur n'apparaisse afin d'annoncer un nouvel acteur pour le rôle de l'agent 007. Et depuis la déclaration d'Idris Elba (grand favori des fans) qui a confirmé son refus de jouer le personnage et l'officialisation du nouveau gros projet d'Henry Cavill (deuxième chouchou du public) avec Prime Video qui devrait occuper son agenda ces prochaines années, les bookmakers sautent sur tout ce qui bouge pour entretenir le suspense et faire exploser les cotes et paris.

Une star d'Emily in Paris en futur James Bond ?

Dernière trouvaille en date ? C'est du côté de la série Emily in Paris - qui cartonne aujourd'hui grâce à la récente mise en ligne de la saison 3 sur Netflix, qu'ils ont trouvé le nouveau nom à la mode. Selon la rumeur du moment propulsée par le Daily Mail, c'est l'acteur Lucien Laviscount (Alfie) qui serait désormais envisagé pour donner un second souffle à la saga.

"Lucien coche toutes les cases, a révélé une source du journal. Il est super talentueux, extrêmement charismatique et il a acquis une grande fan-base depuis qu'il a rejoint Emily in Paris". Par la suite, cette source a précisé que les producteurs de James Bond passeraient même déjà leur temps à parler de lui : "Ils disent qu'ils l'envisagent très bien dans le costume de 007, à quel point il colle au rôle et apparait fait pour lui".

Résultat, en seulement quelques heures, Lucien Laviscount est passé d'une cote de 100/1 à une cote de 12/1 sur certains sites de paris en ligne, lui permettant de passer devant Richard Madden (16/1), longtemps vu comme le digne successeur de Daniel Craig grâce à la série Bodyguard.