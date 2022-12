Emily in Paris saison 4 : Alfie de retour ? Lucien Laviscount sème le doute et nous fait flipper

Alfie sera-t-il retour dans la saison 4 d'Emily in Paris ? Alors qu'on craignait déjà son départ à la fin de la saison 2, le beau British joué par Lucien Laviscount est revenu pour la troisième saison de la série avec Lily Collins. Emily et Alfie se sont remis en couple, mais la parisienne d'adoption continuait à avoir des sentiments pour Gabriel (Lucas Bravo). L'épisode 10 se terminait sur deux surprises : alors qu'elle était prête à se marier avec Gabriel, Camille (Camille Razat) confrontait son amoureux sur ses sentiments pour Emily. "Je ne suis le deuxième choix de personne" disait Alfie avant de quitter la petite chapelle. Emily n'était qu'au début de ses surprises puisqu'elle apprenait par la suite... que Camille est enceinte.

Lucien Laviscount sème le doute sur un retour dans Emily in Paris

Avec cette phrase, a-t-on dit adieu à Alfie ? Pour l'instant, rien n'est annoncé pour la suite du personnage mais Lucien Laviscount a semé le doute sur sa participation à la saison 4. "Ce serait génial de revenir" a-t-il d'abord expliqué dans une interview donnée à E! News avant d'ajouter : "Mais honnêtement, je pense que j'ai vécu deux saisons incroyables dans la série. Ça a été vraiment spécial".

Une petite phrase qui jette donc le doute sur son retour dans la série. Mais l'acteur ne ferme pour autant pas totalement la porte et confie qu'il aimerait bien voir la "revanche" d'Alfie dans la suite et découvrir un côté plus sombre du personnage. Au micro de PRBK, il avait aussi donné son souhait pour la suite de la série. Sera-t-il de retour pour la saison 4 ? Le mystère reste entier...